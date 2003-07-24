Descrizione evento:

Una giornata gratuita, aperta a tutti, per conoscere la scuola da vicino e con il miglior prezzo di iscrizione ai corsi. L’Open Day TAO Academy si svolge in presenza il 22 novembre a Roma e il 23 online, a partire dalle 9:00h.



PROGRAMMA DELL'EVENTO



ore 9:00 Ti accogliamo in sede e online



ore 9:30 Chi siamo: la scuola, i nostri docenti, i corsi. E le tue domande



ore 11:30 Pausa



ore 12:00 I nostri allievi si raccontano



ore 12:30 Prova con noi: il tuina in presenza; la consulenza olistica online



ore 13:30 ci salutiamo e a presto!



TAO Academy Roma è una scuola di medicina cinese presente in Italia nelle sedi di Roma, Milano e Bari, oltre che online. Scuola di eccellenza, con insegnanti di lunga esperienza. La nostra piattaforma innovativa consente di seguire i corsi di formazione on-line ed essere di supporto per le lezioni in presenza. Ci piace guardarti negli occhi e raggiungerti con un click: anche on-line ti saremo vicini con un tutor dedicato.



La scuola propone corsi pluriennali di formazione nelle varie discipline della medicina cinese, oltre a corsi tematici e workshop che offrono un ampio spettro di lezioni di base e di approfondimento. Successivamente la Community seguirà gli allievi nell’inserimento nel mondo del lavoro e nella loro vita professionale, come luogo di incontro, scambio e crescita tra professionisti.







L’offerta didattica si snoda tra corsi quali il corso di Tuina a Roma, ed i corsi online di Consulente Olistico in medicina cinese, Dietetica e medicina cinese, Medicina cinese, accessibili a tutti coloro che sono interessati ad uno studio approfondito di queste discipline.



Per l’occasione, le iscrizioni ai corsi professionali sono in PROMO OPEN DAY fino al 30/11