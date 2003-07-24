Descrizione evento:





L’autunno della provincia di Latina quest’anno non inizia con le foglie che cadono… ma con la zucca che trionfa. Il Casale delle Zucche apre la stagione fino al primo fine settimana di novembre trasformando la campagna in una festa rurale dove si celebra il frutto arancione più versatile del pianeta: tortino di zucca, stick di zucca, gnocchetti con zucca e un’infinità di altre bontà locali che farebbero impallidire qualsiasi ricetta della nonna.







Ma questo non è solo un paradiso gastronomico: è un luogo dove la natura incontra la fantasia, e dove l’autunno si vive con il sorriso.







Del resto, Salto di Fondi non è un posto qualunque: è un pezzo di storia del cinema. Proprio qui Aldo Fabrizi e la Sora Lella, nel film Prepotenti più di prima (1959), trasformavano Rio Claro nel punto perfetto tra Roma e Napoli, con gag memorabili e atmosfere irresistibili. E oggi, a due passi da quei set, si torna a ridere… ma tra zucche vere e non finte scenografie.







Il Casale delle Zucche, una struttura ricettiva immersa nel verde, invita grandi e piccini a vivere una giornata all’aperto, lontano dalla routine e vicino alla meraviglia.



I bambini possono:







- mettere le mani in pasta nei laboratori creativi,



- salutare mucche, galline e asinelli nella fattoria didattica,



- scatenarsi tra giochi all’aperto e baby dance,



- perdersi (felicemente) nel giardino delle zucche,



- coltivare curiosità nell’orto didattico,







e farsi guidare dalle mascotte che spuntano dietro ogni angolo come comparse di un film per famiglie.







Gli adulti, nel frattempo, possono dedicarsi al sacro rito del relax:







trovare angoli fotografici da mettere su Instagram fingendo di vivere in campagna tutto l’anno, assaggiare menu tematici autunnali, concedersi aree relax dove il tempo rallenta,



e chiudere la giornata con cene-spettacolo che mischiano gusto e intrattenimento.







E poi ci sono le attività da vivere insieme:



un romantico (o esilarante, dipende dalla compagnia) giro in carrozza come in un film d’epoca, oppure il pedalò sul lago, perfetto per chi vuole contemplare la natura… o mettere alla prova la resistenza delle gambe.







Il Casale delle Zucche è molto più di un parco: è un’esperienza.



Un ponte tra cinema e tradizione rurale, tra ricordi e scoperte, tra risate e profumo di cannella. Un luogo dove l’autunno non è solo una stagione, ma un invito a rallentare, sporcarsi le mani, assaggiare cose buone e godersi il tempo insieme.







Perché qui la natura si vive, la zucca si mangia, e la nostalgia del cinema si trasforma in allegria contemporanea.







Info:



Data – 18/19 – 25/26 ottobre - 1/2 novembre



Località: Salto di Fondi (Latina)



sms a 3408505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



www.facebook.com/fuoriportaweb



www.instagram.com/fuoriportafortravel