Museo Orto Botanico Roma
sabato 18 ottobre 2025, alle 09:00
domenica 19 ottobre 2025, alle 18:30
Si mangia
L'evento si svolge all'aperto
Festival del Verde e del Paesaggio
|Giulia Volino
0694844234
|0694844234
ROMA giardiniera
Quando la città eterna fiorisce
18 – 19 ottobre 2025 – Museo Orto Botanico di Roma
C’è una Roma che cresce tra orti urbani, terrazze fiorite e cortili segreti: è la Roma protagonista di Roma giardiniera, il festival che trasforma l’Orto Botanico in un giardino diffuso dove natura, cultura e quotidianità si intrecciano.
Due giorni per vivere la città in modo più autentico e sostenibile, tra piante locali, artigianato, cibo e lentezza.
Ideato e organizzato dal Festival del Verde e del Paesaggio, Roma giardiniera apre un capitolo dedicato al lifestyle mediterraneo contemporaneo, con quattro percorsi tematici:
Coltiva – il giardino come rivoluzione
Mangia – il cibo come atto agricolo
Abita – la casa come esperienza
Gioca – la città come giardino segreto
Mercati verdi, laboratori, incontri e degustazioni raccontano un nuovo modo di abitare Roma: più verde, più umano, più condiviso.
18–19 ottobre 2025
Museo Orto Botanico di Roma
Info e programma completo: www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it
