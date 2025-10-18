Descrizione evento:





ROMA giardiniera



Quando la città eterna fiorisce



18 – 19 ottobre 2025 – Museo Orto Botanico di Roma











C’è una Roma che cresce tra orti urbani, terrazze fiorite e cortili segreti: è la Roma protagonista di Roma giardiniera, il festival che trasforma l’Orto Botanico in un giardino diffuso dove natura, cultura e quotidianità si intrecciano.

Due giorni per vivere la città in modo più autentico e sostenibile, tra piante locali, artigianato, cibo e lentezza.



Ideato e organizzato dal Festival del Verde e del Paesaggio, Roma giardiniera apre un capitolo dedicato al lifestyle mediterraneo contemporaneo, con quattro percorsi tematici:

Coltiva – il giardino come rivoluzione

Mangia – il cibo come atto agricolo

Abita – la casa come esperienza

Gioca – la città come giardino segreto



Mercati verdi, laboratori, incontri e degustazioni raccontano un nuovo modo di abitare Roma: più verde, più umano, più condiviso.











18–19 ottobre 2025

Museo Orto Botanico di Roma

Info e programma completo: www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it







Ufficio Stampa



press@festivaldelverdeedelpaesaggio.it







Informazioni



info@festivaldelverdeedelpaesaggio.it