Dettagli evento:

ott 18 2025
ott 19 2025

“Fly clown”spettacolo di clownerie

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

dove: Emporio delle Arti
Via Giacomo Costamagna,42
data: da sabato 18 ottobre 2025, alle 16:00
a domenica 19 ottobre 2025, alle 17:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: Emporio delle Arti
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Descrizione evento: 
*"Fly Clown"* _Spettacolo di clownerie con Post-It33_



 



Un viaggio emozionante e divertente nell’universo del clown, un incontro tra comicità e poesia che esplora l’essenza più profonda di questa figura senza tempo. Non il clown del circo, ma quello che vive dentro ognuno di noi, una maschera capace di suscitare risate e riflessioni. La pièce è un omaggio alla tradizione della commedia fisica e all’arte del gesto, un tributo a giganti del passato come Charlie Chaplin e i Fratelli Marx.



 



Dai 3 anni



 



Sabato 18 ore 16



Domenica 19 ore 17.30



 



Ingresso per tutti 7euro + 3euro di tessera associativa adulti



 



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 3936276748 tramite whatsapp



 



EMPORIO DELLE ARTI – Via Giacomo Costamagna,42



www.emporiodellearti.com
