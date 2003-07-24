Letture: ... - Teatro a Roma - RM
|Emporio delle Arti
Via Giacomo Costamagna,42
|da sabato 18 ottobre 2025, alle 16:00
a domenica 19 ottobre 2025, alle 17:30
|L'evento si svolge al coperto
|Emporio delle Arti
*"Fly Clown"* _Spettacolo di clownerie con Post-It33_
Un viaggio emozionante e divertente nell’universo del clown, un incontro tra comicità e poesia che esplora l’essenza più profonda di questa figura senza tempo. Non il clown del circo, ma quello che vive dentro ognuno di noi, una maschera capace di suscitare risate e riflessioni. La pièce è un omaggio alla tradizione della commedia fisica e all’arte del gesto, un tributo a giganti del passato come Charlie Chaplin e i Fratelli Marx.
Dai 3 anni
Sabato 18 ore 16
Domenica 19 ore 17.30
Ingresso per tutti 7euro + 3euro di tessera associativa adulti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 3936276748 tramite whatsapp
