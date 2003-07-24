Non solo una festa da paura! Halloween ha il valore dell'unicità a Zoomarine, Roma RM, 18/10/2025 - Lazio in Festa
 

Non solo una festa da paura! Halloween ha il valore dell'unicità a Zoomarine

Festival "Fantastica...Mente" e la Maratona Mario Kart World gratuita

Non solo una festa da paura! Halloween ha il valore dell'unicità a Zoomarine
Non solo una festa da paura! Halloween ha il valore dell'unicità a Zoomarine con il Festival "Fantastica...Mente" e la Maratona Mario Kart World gratuita



 



18 e 19 ottobre 2025



 



Halloween è una festa di contrasti: dalle paure da brivido all’allegria contagiosa c’è posto per vivere ogni stato d’animo. 



 



Il ruolo della mente umana, in tutte le sue sfaccettature, è il focus del secondo week end “mostruoso” del parco Zoomarine (18 e 19 ottobre 2025) che, dopo aver lanciato il tema di un Halloween anti - bullismo dedicato all'importanza di non trascurare i timori legati al quotidiano dei bambini, torna alla carica con un nuovo argomento sociale che fa riflettere e nel contempo regala emozioni e meraviglia. 



 



Con questo scopo prende vita, infatti, la prima edizione del Festival “Fantastica..Mente”, che si svolgerà il 19 ottobre in collaborazione con il Club Magico Italiano Gruppo Lazio “Lamberto Desideri”, presieduto da Davide Spada.



 



 Sul palco sfileranno alcuni tra i maghi più giovani dello storico club, come Super Ale, Admus, Sara Fortini, Giorgia Puccio, per dispensare misteri ed incantesimi, ma soprattutto far comprendere al pubblico il valore della mente che non gestisce solo la logica ma ha il dono dell’imprevedibilità. 



 



Un concetto ampio che mira a rafforzare il potere che ognuno ha di essere prodigioso con la sua unicità, lontano da qualsiasi database e Intelligenza Artificiale. Coraggio e risate sono la formula magica di una serie di attrazioni che sono pronte a coinvolgere i visitatori per una festa formato famiglia.



 



E tra i nuovi spettacoli live a tema horror, i vari percorsi per tutte le età, i tour alla scoperta delle paure degli animali, arriva una grande novità: Zoomarine invita il pubblico a vivere un’esperienza unica all’interno del Nintendo Game Experience Center: la Maratona Mario Kart World ! 



 



Un evento speciale, 18 e 19 ottobre, dedicato a grandi e piccoli, dove la partecipazione è gratuita: basta il biglietto di ingresso al Parco per correre e divertirsi insieme. 



 



Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio garantito: dalle medaglie ricordo ai tour esclusivi con i nostri animali, fino a delizie di Halloween e tante altre sorprese.



 



E non finisce qui… alcuni ospiti riceveranno anche biglietti esclusivi per Lucca Comics, il festival più atteso in Italia per fumetti, gaming e cosplay! www.zoomarine.it



 

   
