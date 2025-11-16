Descrizione evento:





La Galleria Studio CiCo è lieta di presentare la mostra di arte contemporanea ASTRATTI, che verrà inaugurata sabato 16 novembre alle ore 12.00 presso la sede di Via Gallese 8, Roma, con chiusura alle ore 18.00. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 1° dicembre 2025, con orario 12.00 – 19.30 (chiuso nei giorni festivi - aperto solo su prenotazione).



«L’arte astratta - spiega la gallerista e curatrice dello Studio CiCo, Cinzia Cotellessa - rappresenta una svolta fondamentale nella storia dell’arte: il superamento della rappresentazione figurativa a favore di un linguaggio fatto di forme, colori e linee, capaci di tradurre emozioni, sensazioni e concetti». Da Kandinsky a Mondrian, da Malevič a Rothko, l’astrazione ha aperto la via a una libertà espressiva totale, trasformando l’opera d’arte da “finestra sul mondo” a spazio autonomo di energia e percezione.



Oggi, l’arte astratta continua a essere un territorio di sperimentazione, in cui gesto, materia e colore diventano strumenti di introspezione e comunicazione universale, capaci di evocare equilibrio, ritmo, emozione e tensione. L’opera non è più una finestra sul mondo, ma diventa luogo di esplorazione interiore e universale.



ASTRATTI è una mostra collettiva dedicata alle molteplici espressioni dell’arte astratta contemporanea.

Riunisce artisti di diversa provenienza e linguaggio visivo, accomunati dalla ricerca sul segno, sul colore e sulla materia come strumenti di una comunicazione libera da vincoli figurativi.



L’esposizione invita lo spettatore a lasciarsi guidare dalle forme e dai colori, per vivere un’esperienza estetica e sensoriale in cui la percezione diventa atto creativo.



La mostra si articola in due sale:







Sala 1 – Personale di Pierpaolo Mancinelli: 23 opere digitali inedite che raccontano il percorso di un artista dall’impronta internazionale, capace di generare un forte impatto energetico ed emotivo.











Sala 2 – Collettiva ASTRATTI: un caleidoscopio di linguaggi e tecniche che invita a un viaggio introspettivo attraverso forme, colori e materia.











Artisti in mostra:



Angelucci, Avvisati, Bacci, Cotellessa, Giannini, Pietrangeli, Ricci Piccirilli, Sacchetti, Uber, Van Saften, Virgili, Zelli.