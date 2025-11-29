Letture: ... - Mostre a Roma - RM
|SottoSopra Art Studio
Via Ardea 10
|data:
|da sabato 29 novembre 2025, alle 18:00
a venerdì 5 dicembre 2025, alle 21:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|
|Organizzazione:
|SottoSopra Art Studio
|Referente:
|Rosanna Cerutti
|E-mail:
|Telefono:
|3517572311
COMUNICATO STAMPA – SottoSopra Art Studio
“Poesie da indossare”
A cura di Mitra Bostani
Dal 29 novembre al 5 dicembre 2025
Vernissage: 29 novembre ore 18.00
Luogo: SottoSopra Art Studio – Via Ardea 10, Roma (San Giovanni)
Ingresso libero
Dalla poesia al tessuto: la mia narrazione della storia dei bottoni e delle cuciture
La mostra, ospitata presso SottoSopra Art Studio, è realizzata per l’occasione in collaborazione con Hamid Zare.
Fin dall’infanzia, la letteratura e l’arte sono state parti inseparabili della vita di Mitra Bostani. Figlia di un appassionato di poesia e misticismo, spesso immerso nei versi di Hafez e di altri grandi poeti persiani, e di una madre stilista e sarta, Bostani è cresciuta in un universo in cui le parole si intrecciavano con i fili, e la poesia respirava accanto ai motivi e alle texture dei tessuti.
Il suo percorso artistico si è evoluto dal mondo della pittura al design di moda, fino ad abbracciare progetti interdisciplinari che uniscono arte visiva, tessile e letteratura.
Per Bostani, l’arte è sempre stata un ponte, un luogo d’incontro tra culture, linguaggi e discipline.
Il progetto “The History of Buttons and Stitches”
Dopo il trasferimento in Germania, Mitra Bostani ha dato vita a un laboratorio online per riunire artisti iraniani sparsi in tutto il mondo. Da questa esperienza è nato “The History of Buttons and Stitches”, un progetto durato un anno e ispirato alla poesia di Johann Wolfgang von Goethe e alla sua raccolta Divano Occidentale-Orientale — opera influenzata a sua volta dai versi di Hafez, il grande poeta persiano.
In questo dialogo poetico e culturale tra Oriente e Occidente, designer di moda, artisti tessili e creatori di gioielli hanno collaborato per realizzare cappotti unici, ognuno dei quali racconta una storia, intrecciando identità, memoria e arte.
Ogni capo è il frutto del lavoro di tre artisti: un designer, un artista tessile e un creatore di bottoni, la cui ricerca spazia tra sensibilità scultorea e orafa.
L’intero progetto è stato coordinato a distanza, attraverso incontri virtuali e scambi creativi, dimostrando come l’arte possa superare confini geografici e culturali per generare nuove forme di bellezza condivisa.
Collaborazioni e riconoscimenti
“Poesia da indossare” rappresenta il terzo progetto interdisciplinare di Mitra Bostani in Germania, realizzato in collaborazione con la Weser Art Gallery e con il prezioso supporto del suo direttore, Helmuth Gaber, il cui contributo è stato fondamentale per la visibilità e la crescita del progetto.
Le artiste e gli artisti coinvolti:
Ali Karimi · Banafsheh Izadi · Bita Fazli · Elham Kargar · Farnaz Taleblou · Fereshteh Montaseri · Golnaz Jafari · Hoda Molana · Houra Sanchouli · Maedeh Mohammadian Amiri · Fatemeh (Mahtab) Bahrami Bakhtiari · Mana Moshtaghian · Mandana Rouzkhosh · Maryam Azad · Marzieh (Mina) Zakerizadeh · Masoumeh Jahanbin Shalkouhi · Masood Vaziri · Mersedeh Heydari · Mina Sadat Rafati · Mitra Bostani · Moeinehossadat Hejazi · Mojdeh Mohammadi · Mozhgan Bostani · Mozhgan Navi · Najmeh Lameh Jouybari · Nazanin Farsian · Negar Fallahi · Niloofar Rastkhizsaroukolaei · Parand Chamanara · Parivash Riahi Moghaddam · Reihaneh Babaie · Reihane Ghazian · Rosetta Hosseinipour · Sedigheh Ghafourizadeh · Shiva Rezaee · Sima Seyedzadeh · Somaye Shojaei (Raya) · Tahere Ebrahimi Basab
Informazioni sulla mostra
