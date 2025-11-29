Descrizione evento:





COMUNICATO STAMPA – SottoSopra Art Studio

“Poesie da indossare”

A cura di Mitra Bostani

Dal 29 novembre al 5 dicembre 2025

Vernissage: 29 novembre ore 18.00

Luogo: SottoSopra Art Studio – Via Ardea 10, Roma (San Giovanni)

Ingresso libero

Dalla poesia al tessuto: la mia narrazione della storia dei bottoni e delle cuciture



La mostra, ospitata presso SottoSopra Art Studio, è realizzata per l’occasione in collaborazione con Hamid Zare.



Fin dall’infanzia, la letteratura e l’arte sono state parti inseparabili della vita di Mitra Bostani. Figlia di un appassionato di poesia e misticismo, spesso immerso nei versi di Hafez e di altri grandi poeti persiani, e di una madre stilista e sarta, Bostani è cresciuta in un universo in cui le parole si intrecciavano con i fili, e la poesia respirava accanto ai motivi e alle texture dei tessuti.



Il suo percorso artistico si è evoluto dal mondo della pittura al design di moda, fino ad abbracciare progetti interdisciplinari che uniscono arte visiva, tessile e letteratura.



Per Bostani, l’arte è sempre stata un ponte, un luogo d’incontro tra culture, linguaggi e discipline.



Il progetto “The History of Buttons and Stitches”



Dopo il trasferimento in Germania, Mitra Bostani ha dato vita a un laboratorio online per riunire artisti iraniani sparsi in tutto il mondo. Da questa esperienza è nato “The History of Buttons and Stitches”, un progetto durato un anno e ispirato alla poesia di Johann Wolfgang von Goethe e alla sua raccolta Divano Occidentale-Orientale — opera influenzata a sua volta dai versi di Hafez, il grande poeta persiano.



In questo dialogo poetico e culturale tra Oriente e Occidente, designer di moda, artisti tessili e creatori di gioielli hanno collaborato per realizzare cappotti unici, ognuno dei quali racconta una storia, intrecciando identità, memoria e arte.



Ogni capo è il frutto del lavoro di tre artisti: un designer, un artista tessile e un creatore di bottoni, la cui ricerca spazia tra sensibilità scultorea e orafa.



L’intero progetto è stato coordinato a distanza, attraverso incontri virtuali e scambi creativi, dimostrando come l’arte possa superare confini geografici e culturali per generare nuove forme di bellezza condivisa.



Collaborazioni e riconoscimenti



“Poesia da indossare” rappresenta il terzo progetto interdisciplinare di Mitra Bostani in Germania, realizzato in collaborazione con la Weser Art Gallery e con il prezioso supporto del suo direttore, Helmuth Gaber, il cui contributo è stato fondamentale per la visibilità e la crescita del progetto.

Le artiste e gli artisti coinvolti:

Ali Karimi · Banafsheh Izadi · Bita Fazli · Elham Kargar · Farnaz Taleblou · Fereshteh Montaseri · Golnaz Jafari · Hoda Molana · Houra Sanchouli · Maedeh Mohammadian Amiri · Fatemeh (Mahtab) Bahrami Bakhtiari · Mana Moshtaghian · Mandana Rouzkhosh · Maryam Azad · Marzieh (Mina) Zakerizadeh · Masoumeh Jahanbin Shalkouhi · Masood Vaziri · Mersedeh Heydari · Mina Sadat Rafati · Mitra Bostani · Moeinehossadat Hejazi · Mojdeh Mohammadi · Mozhgan Bostani · Mozhgan Navi · Najmeh Lameh Jouybari · Nazanin Farsian · Negar Fallahi · Niloofar Rastkhizsaroukolaei · Parand Chamanara · Parivash Riahi Moghaddam · Reihaneh Babaie · Reihane Ghazian · Rosetta Hosseinipour · Sedigheh Ghafourizadeh · Shiva Rezaee · Sima Seyedzadeh · Somaye Shojaei (Raya) · Tahere Ebrahimi Basab



Informazioni sulla mostra

■ Date: 29 novembre – 5 dicembre 2025

■ Orari di apertura:

Mercoledì – Domenica: 16.00 – 20.00 Domenica anche la mattina 10.30 – 13.30

Sabato: 18.00 – 21.00

■ Luogo: SottoSopra Art Studio

Via Ardea 10, Roma (San Giovanni)

■ Email: sottosopraartstudio@hotmail.com

■ Telefono: +39 351 757 2311

Ingresso libero