Dettagli evento:

dic 07 2025

FIGHT FOR LILT FROSINONE

LOTTA AI TUMORI

Letture: ... - Spettacoli a Alatri - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Palasport Tecchiena di Alatri
Tecchiena
data: domenica 7 dicembre 2025, dalle 16:30 alle 18:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Italian Wrestling Association
Referente: Diego Piacentini
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3348746722
FIGHT FOR LILT FROSINONE
Descrizione evento: 
 FIGHT FOR LILT 2025 – LOTTA PER LA RICERCA





La Italian Wrestling Association torna a Tecchiena d’Alatri







per unire il wrestling e la lotta ai tumori







 







La lotta che fa bene alla ricerca. Questo è lo spirito che muove la Italian Wrestling Association, unica sigla di wrestling di Frosinone e provincia, per l’organizzazione di “Fight for LILT”, fissato per domenica 7 dicembre presso il Palasport di Tecchiena d’Alatri con l’obiettivo di raccogliere fondi per LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Frosinone.







 







Per l’evento, la Italian Wrestling Association ha costruito un programma di tutto rispetto.







 







Nel match principale saranno in azione due coppie che stanno accendendo la scena del wrestling italiano e che in comune hanno la provenienza dalla Scuola di Wrestling della Italian Wrestling Association attiva sul territorio di Veroli.







 







Da un lato i Kombat Kai composti dal ‘Gigante di Roma’ Christian Gladio e dal ‘Judo Warrior’ Nic Fedeli (foto in allegato), atleta originario proprio di Frosinone. Dall’altro due rappresentanti del DOGMA, il gruppo capitanato da Axel Fury: ‘Red Striker’ DM Tao Man – reduce da un tour in Cina – e ‘La Voce dei Demoni’ Luke Astaroth.







 







Nel corso dell’evento Fight For LILT sarà inoltre difeso il titolo Europeo della Over The Top Wrestling, la principale federazione di wrestling in Irlanda.







 







Il titolo è in possesso di Trent Seven, wrestler inglese noto per il suo periodo nel roster della WWE tra il 2016 e il 2022: in questo periodo Seven ha vinto i titoli di coppia NXT ed NXT UK in coppia con Tyler Bate. Il suo rientro in UK ha acceso la scena britannica ed europea, nella quale continua ad offrire match inediti mozzafiato.







 







Ad aspettarlo al varco per questa difesa titolata è Karim Brigante, una delle leggende del wrestling italiano (foto in allegato). Allievo di Harley Race, uno dei migliori trainer della disciplina e leggenda della WWE, Brigante è reduce da un tour in Cina e da un periodo in Giappone, toccando quota 21 paesi in cui ha potuto mostrare il suo stile duro e la sua ‘Pop-Up Elbow’ che lo ha reso famoso in Europa e nel mondo.







 







Lo scontro tra Seven e Brigante promette infatti una sfida basata sul piano fisico, dove due stili di lotta molto intensi possono dar vita ad incontro da non perdere







.







L’apertura dei cancelli è prevista per le 16:30 di domenica 7 dicembre ed i biglietti sono disponibili al 3348746722 o su eventbrite.it .







 







Dopo l’evento sarà poi possibile interagire con i lottatori attivi nel corso dello show e ci sarà possibilità di poter versare ulteriori fondi per l’associazione provinciale frusinate della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.







 







Per info, accrediti stampa, materiali o interviste ai talenti:







Diego Piacentini







334-8746722 – italianwrestlingassociation2016@yahoo.com
