A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”., Roma RM, 06/03/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

mar 06 2026
mar 19 2026

A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”.

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: TEATRO PRATI
data: da venerdì 6 marzo 2026, alle 00:00
a giovedì 19 marzo 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”.
Descrizione evento: 
A 56 anni dall’ultima edizione romana di Eduardo De Filippo torna in scena “Cani e Gatti”.



Al Teatro Prati il classico di Scarpetta per la regia di Fabio Gravina e con Corrado Taranto. 



dal 6 marzo al 19 aprile 2026 al Teatro Prati di Roma



A distanza di un secolo il grande ritorno di una commedia che continua a fotografare con spietata ironia le dinamiche della vita di coppia.



Dal 6 marzo al 19 aprile 2026 al Teatro Prati sarà l’attore figlio d’arte Corrado Taranto, figlio di Carlo e nipote di Nino, a portare sul palco “Cani e Gatti”, il classico di Eduardo Scarpetta che,



dopo 56 anni dall’ultima messa in scena al Teatro Eliseo ad opera di Eduardo De Filippo,



si prepara a dispensare un pieno di risate nel nuovo adattamento di Fabio Gravina, anche direttore artistico dello spazio culturale situato nel cuore di Roma.



La grande farsa napoletana è una vera e propria “macchina per ridere”  pronta a raccontare una pagina di storia senza tempo,



nella quale una coppia di sposi freschi di matrimonio, Ninetta (Sara Scotto di Luzio) e Ciccillo (Rocco Tedeschi), si trovano alle prese con la folle gelosia di lui che arriva trasformare le mura domestiche in un campo di battaglia.



Per salvare l’unione dei giovani, intervengono i genitori di lei,  Don Raffaele (Corrado Taranto) e Rosina (Marina Vitolo), con una strategia  paradossale: fingersi a loro volta "cani e gatti".



In un gioco di specchi esilarante, i genitori iniziano a litigare senza tregua per mostrare alla figlia quanto sia rischioso vivere in un costante stato di agitazione e di “guerra”.



Nel gioco a quattro, tra equivoci e risse verbali vere o fasulle, si inseriscono gli altri personaggi, caricature di spiccata vivacità partenopea:



la vedova del direttore d'orchestra Lauretta Fresella (Irma Ciaramella), l'avvocato Michele Esposito (Eduardo Ricciardelli), Antonino Savarese (Luca Cardillo) e l'immancabile cameriera Bettina (Sara Guardascione) e l'inaspettata paesana Carmela (Irma Ciaramella).



In un momento come quello che viviamo, nel quale il matrimonio  fra i giovani è in profonda crisi, a causa di varie dinamiche, questa commedia diventa una lezione sull'armonia impartita a suon di battute folgoranti.





Teatro Prati Via degli Scipioni, 98 00192 Roma

Telefono

06/39740503   
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
A 56 anni dall’ultima edizione...
Musica celtica aps celebra san...
Sottosopra#2
Figlio di famiglia al teatro delle...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio