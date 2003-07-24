Musica Celtica APS celebra San Patrizio con concerti, danza e caccia al tesoro, Roma RM, 17/03/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

mar 17 2026

Musica Celtica APS celebra San Patrizio con concerti, danza e caccia al tesoro

Letture: ... - Concerti a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Let It Beer
Piazza delle Crociate, 26 Roma
data: martedì 17 marzo 2026, dalle 20:30 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Musica Celtica APS
Referente: Pamela Ceccarelli
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Musica Celtica APS celebra San Patrizio con concerti, danza e caccia al tesoro
Descrizione evento: 
17 marzo – Let It Beer (Roma) – dalle ore 20:30



Roma si tinge di verde per una serata all’insegna della musica, della convivialità e della tradizione irlandese. Lunedì 17 marzo, Musica Celtica APS invita soci, amici e appassionati a festeggiare insieme il giorno di San Patrizio presso il Let It Beer di Roma, con un evento speciale che unisce concerti dal vivo, animazione e sorprese.



Protagonisti della serata saranno gli Edea, tra le realtà più apprezzate della scena celtic-folk italiana, e i Faeway, nuovo progetto che intreccia melodie celtiche e suggestioni fantasy in un universo sonoro ricco di immaginazione.



Ad accomunare le due formazioni è l’amore per le radici musicali delle terre celtiche e la capacità di trasformarle in una vera e propria festa collettiva. Il palco del Let It Beer si accenderà di ritmi travolgenti, armonie vocali e sonorità che profumano di Irlanda: un viaggio tra traditionals delle aree celtiche e atmosfere evocative, pensato per far battere le mani, sollevare i boccali e riempire la pista di danze.



Sarà uno spettacolo danzante, festoso e coinvolgente, nello spirito più autentico di San Patrizio, dove musica, convivialità e un pizzico di magia si incontrano per celebrare insieme.



Durante la serata sarà inoltre possibile partecipare a una divertente caccia al tesoro guidata dal nostro Leprecauno, pronta a coinvolgere il pubblico tra enigmi, premi e spirito festoso.



Programma della serata







20:30 – Apertura cancelli







21:00 – Diretta per annunciare i vincitori dei Musica Celtica Music Awards – IV edizione







21:30 – Faeway







22:45 – Edea







L’ingresso è di €10 e comprende l’iscrizione o il rinnovo annuale all’associazione Musica Celtica APS.



Per chi desidera cenare comodamente seduto, è consigliata la prenotazione contattando direttamente il Let It Beer: pochi tavoli disponibili e tanto spazio per danzare fino a tarda sera.



San Patrizio si festeggia come si deve: musica dal vivo, birra, amici e tanta energia. Non servono altre scuse: venite a festeggiare con noi.



La partecipazione è aperta a tutti: sarà possibile associarsi direttamente in loco e prendere parte alla serata, pensata come un momento di incontro, condivisione e festa per chiunque ami la musica e la cultura celtica.



Per informazioni e aggiornamenti:

Musica Celtica APS – canali social ufficiali
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
A 56 anni dall’ultima edizione...
Musica celtica aps celebra san...
Sottosopra#2
Figlio di famiglia al teatro delle...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio