Descrizione evento:

17 marzo – Let It Beer (Roma) – dalle ore 20:30



Roma si tinge di verde per una serata all’insegna della musica, della convivialità e della tradizione irlandese. Lunedì 17 marzo, Musica Celtica APS invita soci, amici e appassionati a festeggiare insieme il giorno di San Patrizio presso il Let It Beer di Roma, con un evento speciale che unisce concerti dal vivo, animazione e sorprese.



Protagonisti della serata saranno gli Edea, tra le realtà più apprezzate della scena celtic-folk italiana, e i Faeway, nuovo progetto che intreccia melodie celtiche e suggestioni fantasy in un universo sonoro ricco di immaginazione.



Ad accomunare le due formazioni è l’amore per le radici musicali delle terre celtiche e la capacità di trasformarle in una vera e propria festa collettiva. Il palco del Let It Beer si accenderà di ritmi travolgenti, armonie vocali e sonorità che profumano di Irlanda: un viaggio tra traditionals delle aree celtiche e atmosfere evocative, pensato per far battere le mani, sollevare i boccali e riempire la pista di danze.



Sarà uno spettacolo danzante, festoso e coinvolgente, nello spirito più autentico di San Patrizio, dove musica, convivialità e un pizzico di magia si incontrano per celebrare insieme.



Durante la serata sarà inoltre possibile partecipare a una divertente caccia al tesoro guidata dal nostro Leprecauno, pronta a coinvolgere il pubblico tra enigmi, premi e spirito festoso.



Programma della serata







20:30 – Apertura cancelli







21:00 – Diretta per annunciare i vincitori dei Musica Celtica Music Awards – IV edizione







21:30 – Faeway







22:45 – Edea







L’ingresso è di €10 e comprende l’iscrizione o il rinnovo annuale all’associazione Musica Celtica APS.



Per chi desidera cenare comodamente seduto, è consigliata la prenotazione contattando direttamente il Let It Beer: pochi tavoli disponibili e tanto spazio per danzare fino a tarda sera.



San Patrizio si festeggia come si deve: musica dal vivo, birra, amici e tanta energia. Non servono altre scuse: venite a festeggiare con noi.



La partecipazione è aperta a tutti: sarà possibile associarsi direttamente in loco e prendere parte alla serata, pensata come un momento di incontro, condivisione e festa per chiunque ami la musica e la cultura celtica.



Per informazioni e aggiornamenti:

Musica Celtica APS – canali social ufficiali