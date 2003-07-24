Descrizione evento:





COMUNICATO STAMPA







SottoSopra #2 – Due anni di Arte insieme







Dal 1° al 28 marzo, SottoSopra Art Studio celebra il suo secondo anniversario con la mostra collettiva



“SottoSopra #2 – Due anni di Arte insieme”, un progetto espositivo che segna un momento di continuità, crescita e condivisione.







Non una semplice mostra, ma un percorso che racconta due anni di Arte vissuta, costruita attraverso opere, relazioni, incontri e sperimentazioni. Un tempo fatto di ascolto, dialogo e presenza, che ha dato forma all’identità di uno spazio indipendente attento alla qualità dell’esperienza artistica e umana.







Situata nel cuore di Roma, SottoSopra Art Studio è uno spazio su tre livelli che unisce produzione artistica, attività espositiva e formazione, in un’atmosfera intima, accogliente e stimolante.



Guidata dalla pittrice Rosanna Cerutti, la galleria si è affermata come luogo di confronto e ricerca, con una programmazione che intreccia Arti visive, performance, musica e percorsi formativi, accogliendo corsi, laboratori e workshop dedicati a diverse pratiche artistiche e creative. Uno spazio vivo, attraversato da pratiche differenti, che richiama l’idea delle boutique artistiche, dove ogni progetto nasce da una relazione autentica e da una visione condivisa.







La mostra “SottoSopra #2 – Due anni di Arte insieme” celebra questo percorso collettivo, mettendo in luce le opere di artisti contemporanei che hanno contribuito — e continuano a contribuire — a costruire l’anima viva di SottoSopra Art Studio.







Una rete di presenze e collaborazioni







In occasione del secondo anniversario, la mostra vede la partecipazione di alcune figure che hanno avuto un ruolo significativo nella nascita, nel sostegno e nello sviluppo di SottoSopra Art Studio.







In primo luogo Gianluca Borsari, presidente dell’associazione, che ha accompagnato e supportato il percorso dello spazio sin dalle sue fasi iniziali; Franco Corsi, sostenitore del progetto fin dall’inizio e presenza attiva nella realizzazione di SottoSopra Art Studio; e Giuseppe Bellini, collaboratore attuale dello spazio e, per questa occasione, anche co-curatore della mostra, contribuendo alla definizione del progetto espositivo.







Una rete di relazioni che restituisce l’identità di SottoSopra Art Studio come luogo costruito nel tempo attraverso collaborazione, fiducia e visione condivisa.







Periodo espositivo



• Inaugurazione: sabato 1 marzo, ore 18.00



• Fine mostra: 28 marzo







Mostra curata da Rosanna Cerutti e Giuseppe Bellini.







Inaugurazione







Il vernissage sarà accompagnato da un’azione performativa collettiva ideata appositamente per l’anniversario, che si svilupperà come un momento simbolico e partecipativo, lasciando spazio alla sorpresa e alla scoperta.







A seguire, un piccolo rinfresco con torta accompagnerà il pubblico in un momento conviviale di festa.







Durante l’inaugurazione saranno presenti le riprese di Arte24, che andranno in onda su Tele Oro (canale 77) e in streaming.







Un anniversario da attraversare







Nel corso della mostra, alcuni elementi visivi legati alla storia espositiva di SottoSopra Art Studio accompagneranno il pubblico come segni di memoria e racconto, trasformando lo spazio — dentro e fuori la galleria — in un archivio vivo dei primi due anni di attività.







Artisti in mostra







Aneta Rinaldi



Cristina Giovannucci



Loredana Sala



Emiliano Esposto



Raffaella Febbo



Federica Cipriani



Ilaria Occhigrossi



Serena Tamburini



Mauro Molinari



MR MARR



Paola Pandolfi



Andrea Lauta



SerGiotto



Stefania Spera



Rita Pucello



Valerio Scarapazzi



Sergio Guerrini



Lobat Mirsadeghi (Loli)



Alessandro Bartoletti TorPigna



Cristina Brunialti



Di Miceli Lucia



Giuseppe Bellini



Franco Corsi



Rosanna Cerutti







Appuntamenti durante la mostra







La mostra sarà accompagnata da una serie di eventi e performance distribuiti nel corso del mese, pensati come momenti di incontro tra Arti visive, musica e performance dal vivo.







• Domenica 8 marzo, ore 18.00



“Il Quadratino Verde – Equilibri possibili”. Arte, scrittura e psicoterapia si intrecciano, con Ilaria Occhigrossi, Silvia Coronas ed Elda Andriola.







• Sabato 14 marzo, ore 18.30



Performance live dell’artista Emiliano Esposto







• Domenica 22 marzo, ore 18.00



“Il Tango siamo noi” – ENtango, con Emiliano Naticchione e Paloma Dionisi.







• Sabato 28 marzo – Finissage



A partire dalle ore 18.00, esibizione degli allievi della Scuola di Musica “Giuseppe Torelli”, diretti dalla Maestra Antonella Belati.







Informazioni







SottoSopra Art Studio



Via Ardea 10 – Roma (San Giovanni)







Orari di apertura



Dal mercoledì alla domenica: 16.00 – 20.00



Sabato: 10.00 – 13.00 / 17.00 – 20.00







sottosopraartstudio@hotmail.com



+39 351 7572311



www.sottosopraartstudio.com



