dic 14 2025

LUI-SA o dell'ipocrisia

Spettacolo teatrale

dove: Teatro Patologico via Cassia 472
data: domenica 14 dicembre 2025, dalle 18:00 alle 19:15
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: Teatro Patologico
Referente: Camilla Ribechi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3405646373
  Luisa Casati Stampa, marchesa di Soncino, ricca femme fatale della Belle Epoque, ormai ridotta sul lastrico, viaggia sul transatlantico Leviathan alla volta degli Stati Uniti d’America per conoscere un miliardario che lei vorrebbe sedurre, sposare e spolpare vivo di tutti i suoi averi per rimettere in sesto le sue finanze e continuare la sua carriera di Musa ispiratrice, di opera d’arte vivente.                                                                                             Uno spettacolo contro le armi, a favore delle arti.                                                       Un finale a sorpresa per una donna piena di sorprese! 
