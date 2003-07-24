Luisa Casati Stampa, marchesa di Soncino, ricca femme fatale della Belle Epoque, ormai ridotta sul lastrico, viaggia sul transatlantico Leviathan alla volta degli Stati Uniti d’America per conoscere un miliardario che lei vorrebbe sedurre, sposare e spolpare vivo di tutti i suoi averi per rimettere in sesto le sue finanze e continuare la sua carriera di Musa ispiratrice, di opera d’arte vivente. Uno spettacolo contro le armi, a favore delle arti. Un finale a sorpresa per una donna piena di sorprese!