Dettagli evento:

dic 13 2025

OmoGirando per grotte a Vetralla

visita guidata LGBTQIA+ friendly

Letture: ... - Escursioni a Vetralla - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Territorio comunale di Vetralla
Pietrara
data: sabato 13 dicembre 2025, dalle 09:30 alle 13:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando per grotte a Vetralla
Descrizione evento: 
Sabato 13 dicembre in Tuscia abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando per grotte a Vetralla!

 

In tema con il Natale abbiamo scherzosamente pensato ad una visita ispirata all’architettura presepistica, proponendo un tour di tre siti nel territorio comunale di Vetralla che hanno a che fare con il tema “grotta”. Visiteremo assieme il Santuario di Demetra, un sito archeologico rimasto miracolosamente intatto dall’antichità. Poi ci sposteremo alla necropoli etrusca di Grotta Porcina. E infine andremo al Museo della Città e del Territorio di Vetralla, dov’è allestita una mostra sul sito di Norchia.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

_______

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/
