Descrizione evento:

Sabato 13 dicembre in Tuscia abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando per grotte a Vetralla!



In tema con il Natale abbiamo scherzosamente pensato ad una visita ispirata all’architettura presepistica, proponendo un tour di tre siti nel territorio comunale di Vetralla che hanno a che fare con il tema “grotta”. Visiteremo assieme il Santuario di Demetra , un sito archeologico rimasto miracolosamente intatto dall’antichità. Poi ci sposteremo alla necropoli etrusca di Grotta Porcina. E infine andremo al Museo della Città e del Territorio di Vetralla, dov’è allestita una mostra sul sito di Norchia .



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



