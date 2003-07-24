Sabato 13 dicembre in Tuscia abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando per grotte a Vetralla!
In tema con il Natale abbiamo scherzosamente pensato ad una visita ispirata all’architettura presepistica, proponendo un tour di tre siti nel territorio comunale di Vetralla che hanno a che fare con il tema “grotta”. Visiteremo assieme il Santuario di Demetra, un sito archeologico rimasto miracolosamente intatto dall’antichità. Poi ci sposteremo alla necropoli etrusca di Grotta Porcina. E infine andremo al Museo della Città e del Territorio di Vetralla, dov’è allestita una mostra sul sito di Norchia.
Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.
