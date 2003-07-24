Descrizione evento:

Il presepe vivente a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, torna per la XXII edizione , Domenica 28 Dicembre 2025 e in replica il 6 gennaio 2026. La rappresentazione della Natività allestita tra il Castello Teofilatto (Caetani, sede di Papa Bonifacio VIII) e le vie del centro storico adiacente il Castello.



L’evento organizzato dalla Pro Loco con il contributo dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio (per le manifestazioni Storico religiose) con il patrocinio dall’Amministrazione Comunale.







Il percorso di visita parte proprio dal Castello Teofilatto, dove sono dislocate le scene. Per l’occasione le stradine del borgo saranno illuminate solo da fuochi, torce e fiaccole per rendere ancora più suggestiva l’ambientazione. Si potrà respirare l’atmosfera del Natale unita alla cultura contadina, alle sue tradizioni e ai prodotti tipici locali – tra cui la ricotta calda, il vin brulè e il miele – da gustare nelle cantine del paese.