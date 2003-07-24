IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2025, Tolfa RM, 21/12/2025 - Lazio in Festa
 

dic 21 2025

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2025

Mercatini di Artigianato Natalizio - INGRESSO GRATUITO

dove: Centro Storico - Via Roma - Piazza Vittorio Veneto
data: domenica 21 dicembre 2025, dalle 15:00 alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: Comune di Tolfa
Referente: Direzione Artistica Ass. La Filastrocca
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE 2025
Descrizione evento: 
 IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE a Tolfa (RM), propone uno dei mercatini di artigianato natalizio più belli del litorale laziale con 28 installazioni presenti in Piazza Vittorio Veneto e lungo via Roma. Non potrà mancare l'eccellenza del paese: LA CATANA (conosciuta anche come la Tolfetana), la borsa autoctona in cuoio per cui Tolfa è famosa in tutto il mondo.

All'interno del borgo, 11 Location: L'Officina della Befana, la Casa di Babbo Natale, la Casa dell'Omino di Zenzero, la Galleria di Babbo Natale, Gli Elfi Raccontastorie, la Posta degli Elfi, gli Elfi Golosoni, la Tana del Grinch, il Christmas Park, The Nightmare Before Christmas e la Via degli Artigiani
