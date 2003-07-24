Descrizione evento:

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE a Tolfa (RM), propone uno dei mercatini di artigianato natalizio più belli del litorale laziale con 28 installazioni presenti in Piazza Vittorio Veneto e lungo via Roma. Non potrà mancare l'eccellenza del paese: LA CATANA (conosciuta anche come la Tolfetana), la borsa autoctona in cuoio per cui Tolfa è famosa in tutto il mondo.

All'interno del borgo, 11 Location: L'Officina della Befana, la Casa di Babbo Natale, la Casa dell'Omino di Zenzero, la Galleria di Babbo Natale, Gli Elfi Raccontastorie, la Posta degli Elfi, gli Elfi Golosoni, la Tana del Grinch, il Christmas Park, The Nightmare Before Christmas e la Via degli Artigiani