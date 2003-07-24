Trekking all'Antica Monterano, Canale Monterano RM, 04/01/2026 - Lazio in Festa
 

gen 04 2026

Trekking all'Antica Monterano

Mille Vite di una Città Fantasma

Letture: ... - Escursioni a Canale Monterano - RM

dove: Monterano Antica
Monterano Antica
data: domenica 4 gennaio 2026, dalle 08:15 alle 17:00
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Vieni con noi ad esplorare i tanti volti di un antico borgo abbandonato nella Riserva Naturale di Monterano



In una terra forgiata dal vulcano Sabatino, ci immergeremo in un mondo ricco di natura, storia e misteri fin dall’epoca etrusca.



 



Percorreremo boschi e forre, scopriremo torrenti cristallini e cascate, passeremo attraverso una solfatara dalle acque ribollenti. 



 



Sull'antica rocca, ci aspetta un intero insediamento in rovina con case, strade, chiese e palazzi, rimasti immutati da più di 200 anni.



 



In alcune di queste monumentali opere barocche potrai ritrovare il genio creativo di Gianlorenzo Bernini.



 



Scopriremo anche un'altra prerogativa artistica di questa spettacolare location: da sempre set cinematografico per film e serie televisive.



Non mancheranno momenti dedicati alle tradizioni locali, con i racconti e le storie affascinanti sui Butteri.



 



Vieni a condividere con noi le bellezze della riserva e riportare a casa il ricordo di una giornata indimenticabile!



 



Prenotazione (obbligatoria) aperta fino a Sabato 3 Gennaio 2026, ore 15:00



 



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:



Scarponcini alti da trekking con suola scolpita (obbligatori: no scarpe basse),



Scarpe e calzini di ricambio per fine escursione (per presenza di guadi),



Acqua: 1,5 litri minimo, 



Pranzo al sacco.



 



 



VISITA IL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:



https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-antica-monterano/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Monterano-04-01-2026&mtm_kwd=Escursione-Monterano-Link-Sito-04-01-2026
