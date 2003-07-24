Descrizione evento:

Al via “K-Pop Carnival Contest": a Zoomarine la sfida creativa tra "riuso e riciclo" per costumi fai da te a tema.







Show con Kpop Idol Experience, sfilate, laboratori e bimbi gratis fino a 16 anni.







7-8- 14-15 febbraio 2026







Il fenomeno K-pop, genere musicale sudcoreano, nato negli anni '90, caratterizza il Carnevale 2026 di Zoomarine con l’arrivo della prima edizione del “K-Pop Carnival Contest":







la sfida creativa per realizzare costumi fai da te all'insegna del concetto "riuso e riciclo", pilastri fondamentali dell'economia circolare per ridurre l'inquinamento.







Dal 7 febbraio si celebra l’ingegno, ovvero quello che le famiglie utilizzeranno per ridurre gli sprechi e rendere comunque gioiosa la festa per i propri figli.







Ago e filo, un pizzico di fantasia e la possibilità di esprimere il proprio talento sul palco del parco per conseguire il diploma della maschera più originale, ovviamente a tema.







Trasformarsi nei personaggi del film stile K-Pop più famoso del momento o nei propri idoli musicali usando materiali di recupero, come cartone, plastica, vecchi tessuti, sarà una impresa divertente che potrà coinvolgere anche gli adulti per un contest formato famiglia.







Una simpatica opportunità che si lega a quella più “golosa”, ovvero: l’ingresso gratuito al parco fino ai 16 anni di età (acquistando su www.zoomarine.it).







Per chi volesse perfezionare il proprio look, sul posto sarà attivo il Laboratorio delle Maschere: uno spazio creativo dove i bambini potranno decorare la propria maschera di Carnevale.







Oltre alle attrazioni, gli show live, la parata interattiva del Carnevale, la battaglia dei coriandoli e i percorsi educativi alla scoperta degli animali, che sarà possibile vivere nei vari week end di festa, l’attesa è tutta per l’8 febbraio con il ritorno di Bing e Flop. Il coniglietto più famoso e amato dai bambini insieme al suo fedele amico tornano a Zoomarine per incontrare i loro piccoli fan.







Il meet&greet è incluso nel biglietto d’ingresso.







Mentre il 14 e 15 febbraio i giovanissimi sono in fermento per lo spettacolo Kpop Idol Experience e il Meet&Greet con i cosplayers delle guerriere e dei demoni.







Uno show che verrà replicato anche il 22 febbraio. Nei giorni di apertura di Carnevale (e per tutto il mese di marzo), i fan del Kpop potranno vivere un’esperienza ancora più immersiva: il KPOP IDOL DAY! Un format creato dal parco e pensato per gli appassionati di questo mondo.







L’esperienza immersiva dura 4 ore e ha posti limitatissimi al giorno. Comprende:







Random K-Pop Challenge: sfide di ballo, musica a sorpresa e puro divertimento adrenalinico, scuola di danza K-Pop con Francesca De Filippis,







istruttrice di K-Pop Dance, performer professionista e punto di riferimento della scena K-Pop italiana, che porterà i partecipanti in una vera scuola K-Pop con lezioni di danza, curiosità sul mondo idol e mini show finale.







Certificato di partecipazione personalizzato nel gran finale.







Ma non solo: ci saranno, infatti, anche Karaoke & Dance:







Non solo canti e balli: continui a imparare a cantare e danzare come un vero idol, insieme alla nostra animazione K-Pop, laboratorio creativo con attività a tema K-Pop e gadget in regalo.





E infine menù pranzo a tema, incluso nell’esperienza: una pausa gustosa… con ramen & corn dogs prima di tornare in pista! Per info www.zoomarine.it