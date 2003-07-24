Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Sabato 14 febbraio 2026, h 15.50

Musei Capitolini.

Visita guidata contingentata (massimo 25 partecipanti) con possibilità di utilizzare la Mic Card.

La visita è da prenotare e saldare in anticipo.

Guida: Marco Biordi.

Costo: 15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 disabili e ragazzi dai 18 ai 25 anni; €10 bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni; gratis bambini fino a 6 anni

+ biglietti d'ingresso: gratis tesserati Mic Card (la carta deve essere valida per l'anno corrente); €15 intero non residenti; per usufruire di altre eventuali riduzioni va indicato al momento della prenotazione.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Sabato 14 febbraio 2026, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei della Basilica di San Paolo

Visita “giocata” con caccia al tesoro "fotografica" per bambini.

Età consigliata: 4-10 anni (massimo 15 bambini + i loro accompagnatori).

Compito dei piccoli archeologi sarà quello di cercare indizi e risolvere tanti indovinelli all'insegna del "colore", perché la Basilica dedicata all'apostolo Paolo nasconde al suo interno e nei suoi misteriosi sotterranei un numero infinito di pietre preziose, marmi dai mille colori, mosaici, vetrate, sculture e rilievi che voi dovrete a mano a mano scovare insieme all'aiuto di mamma e papà e fotografare per accedere agli indizi successivi!

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: 1 euro a persona (sia bambini che adulti).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Domenica 15 febbraio 2026, h 11.00

Caccia al tesoro fra le Piazze di Roma.

Divertente visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi per decifrare e risolvere enigmi lungo il percorso.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Domenica 15 febbraio 2026, h 11.00

Le case dipinte del Celio: tesori nascosti nei sotterranei di Roma.

Visita guidata con "apertura straordinaria ed esclusiva" delle Case romane del Celio, poste sotto la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo al Clivo di Scauro.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €23 nuovi iscritti; €21 soci, possessori di Bibliocard, studenti universitari, docenti, giornalisti, over 65, disabili; €18 ragazzi da 11 a 18 anni; €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Domenica 15 febbraio 2026, h 15.00

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita giocata per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita dei gladiatori dall' allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena.

La visita giocata si svolgerà: nella valle del Colosseo, nel Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) e nei giardini della Domus Aurea. I giochi verranno effettuati in aree pedonali e quindi sicure per i bambini.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Domenica 15 febbraio 2026, h 15.30

Dai Lupercali a San Valentino e l'origine della festa degli innamorati

Un viaggio emozionante nel cuore di Roma, alla scoperta dei luoghi che hanno visto nascere la festa di San Valentino.

Sospenderemo i giudizi sulla commercializzazione di rose rosse e cioccolatini, per esplorare insieme le radici storiche e culturali che hanno plasmato il significato di questa giornata, scoprendo come l'antica Roma abbia influenzato la nostra moderna celebrazione dell'amore.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.