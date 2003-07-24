Roma c'è! Visite guidate (anche per bambini) del 14 e 15 febbraio 2026, curate da Roma e Lazio x te, Roma RM, 14/02/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

feb 14 2026
feb 15 2026

Roma c'è! Visite guidate (anche per bambini) del 14 e 15 febbraio 2026, curate da Roma e Lazio x te

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Roma
Città Metropolitana di Roma
data: da sabato 14 febbraio 2026, alle 00:00
a domenica 15 febbraio 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione Culturale "Rome4uஇ Roma e Lazio x te"
Referente: Valeria Scuderi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3383435907
Roma c'è! Visite guidate (anche per bambini) del 14 e 15 febbraio 2026, curate da Roma e Lazio x te
Descrizione evento: 
L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

                                    

 

Sabato 14 febbraio 2026, h 15.50

Musei Capitolini.

Visita guidata contingentata (massimo 25 partecipanti) con possibilità di utilizzare la Mic Card.

La visita è da prenotare e saldare in anticipo.

Guida: Marco Biordi.

Costo: 15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 disabili e ragazzi dai 18 ai 25 anni; €10 bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni; gratis bambini fino a 6 anni

+ biglietti d'ingresso: gratis tesserati Mic Card (la carta deve essere valida per l'anno corrente); €15 intero non residenti; per usufruire di altre eventuali riduzioni va indicato al momento della prenotazione.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 

Sabato 14 febbraio 2026, h 16.00

Archeologi per gioco nei sotterranei della Basilica di San Paolo

Visita “giocata” con caccia al tesoro "fotografica" per bambini.

Età consigliata: 4-10 anni (massimo 15 bambini + i loro accompagnatori).

Compito dei piccoli archeologi sarà quello di cercare indizi e risolvere tanti indovinelli all'insegna del "colore", perché la Basilica dedicata all'apostolo Paolo nasconde al suo interno e nei suoi misteriosi sotterranei un numero infinito di pietre preziose, marmi dai mille colori, mosaici, vetrate, sculture e rilievi che voi dovrete a mano a mano scovare insieme all'aiuto di mamma e papà e fotografare per accedere agli indizi successivi!

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: 1 euro a persona (sia bambini che adulti).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 

Domenica 15 febbraio 2026, h 11.00

Caccia al tesoro fra le Piazze di Roma.

Divertente visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi per decifrare e risolvere enigmi lungo il percorso.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 

Domenica 15 febbraio 2026, h 11.00

Le case dipinte del Celio: tesori nascosti nei sotterranei di Roma.

Visita guidata con "apertura straordinaria ed esclusiva" delle Case romane del Celio, poste sotto la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo al Clivo di Scauro.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €23 nuovi iscritti; €21 soci, possessori di Bibliocard, studenti universitari, docenti, giornalisti, over 65, disabili; €18 ragazzi da 11 a 18 anni; €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 

Domenica 15 febbraio 2026, h 15.00

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita giocata per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita dei gladiatori dall' allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena.

La visita giocata si svolgerà: nella valle del Colosseo, nel Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) e nei giardini della Domus Aurea. I giochi verranno effettuati in aree pedonali e quindi sicure per i bambini.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 

Domenica 15 febbraio 2026, h 15.30

Dai Lupercali a San Valentino e l'origine della festa degli innamorati

Un viaggio emozionante nel cuore di Roma, alla scoperta dei luoghi che hanno visto nascere la festa di San Valentino.

Sospenderemo i giudizi sulla commercializzazione di rose rosse e cioccolatini, per esplorare insieme le radici storiche e culturali che hanno plasmato il significato di questa giornata, scoprendo come l'antica Roma abbia influenzato la nostra moderna celebrazione dell'amore.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 



***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero 

€14 lettori di Lazio in festa*NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa" 

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.  



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere  le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj  

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Domenica 15 febbraio darwin day e...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Al via il k-pop carnival contest a...
Stop a bullismo e pirati della...
Al teatro palladium torna...
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio