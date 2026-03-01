Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Sabato 21 Marzo ore 20.30 andrà in scena "Club 27" Di Elisa Di Eusanio con E. Di Eusanio, chitarra Joe Calabrò, basso Fabio Frombolini, batteria Stefano Costantini.







Lo spettacolo, tra prosa e musica dal vivo, omaggia alcuni degli artisti deceduti a 27 anni e che hanno lasciato una traccia indelebile nel panorama musicale.







Attraverso alcuni brani eseguiti dal vivo di Robert Jhonson, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Jim Morrison, gli spettatori verranno accompagnati in un viaggio profondo, pieno di emozioni intense per capire come siamo tutti interconnessi in quell’assurdo e al contempo stupefacente viaggio che è la vita.







“Club 27” è un invito a prenderci cura della parte più fragile e autentica di noi stessi. Perché da quel luogo interiore, spesso nascosto, può nascere una nuova consapevolezza.







Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)







Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.