Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
|data:
|sabato 21 marzo 2026, dalle 20:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Compagnia Carmentalia
|Referente:
|Claudio Ciardi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3935049523
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Sabato 21 Marzo ore 20.30 andrà in scena "Club 27" Di Elisa Di Eusanio con E. Di Eusanio, chitarra Joe Calabrò, basso Fabio Frombolini, batteria Stefano Costantini.
Lo spettacolo, tra prosa e musica dal vivo, omaggia alcuni degli artisti deceduti a 27 anni e che hanno lasciato una traccia indelebile nel panorama musicale.
Attraverso alcuni brani eseguiti dal vivo di Robert Jhonson, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Jim Morrison, gli spettatori verranno accompagnati in un viaggio profondo, pieno di emozioni intense per capire come siamo tutti interconnessi in quell’assurdo e al contempo stupefacente viaggio che è la vita.
“Club 27” è un invito a prenderci cura della parte più fragile e autentica di noi stessi. Perché da quel luogo interiore, spesso nascosto, può nascere una nuova consapevolezza.
Per info e dettagli sulla rassegna:
https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026
Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi
Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)
Prenotazioni spettacoli:
Cell. / WhatsApp: 351.5327740
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.