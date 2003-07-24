Descrizione evento:

Un tour guidato alla scoperta del sistema difensivo della città, tra Mura Aureliane, torri e camminamenti, per capire come Roma si proteggeva nei secoli. Un viaggio affascinante tra architettura militare, storia e panorami insoliti sulla città.







Appuntamento: h. 9:45

Inizio visita: h. 10:00

Durata visita: 1 ora e mezza

Punto di partenza: Museo delle Mura, Via di Porta San Sebastiano 18

Lingua: italiano

Partecipanti: massimo 20 persone



Biglietti da € 5,00 prenotazione obbligatoria anche whatsapp 065135316