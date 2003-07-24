Letture: ... - Escursioni a Roma - RM
|dove:
|Museo delle Mura
Via di porta san sebastiano 18
|data:
|domenica 17 maggio 2026, dalle 10:00 alle 11:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|centro servizi appia antica
|Referente:
|marco
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|065135316
Un tour guidato alla scoperta del sistema difensivo della città, tra Mura Aureliane, torri e camminamenti, per capire come Roma si proteggeva nei secoli. Un viaggio affascinante tra architettura militare, storia e panorami insoliti sulla città.
Appuntamento: h. 9:45
Inizio visita: h. 10:00
Durata visita: 1 ora e mezza
Punto di partenza: Museo delle Mura, Via di Porta San Sebastiano 18
Lingua: italiano
Partecipanti: massimo 20 persone
Biglietti da € 5,00 prenotazione obbligatoria anche whatsapp 065135316