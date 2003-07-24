Il Museo delle Mura: Storia e Difesa dell’Antica Roma, Roma RM, 17/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mag 17 2026

Il Museo delle Mura: Storia e Difesa dell’Antica Roma

visita guidata a piedi

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Museo delle Mura
Via di porta san sebastiano 18
data: domenica 17 maggio 2026, dalle 10:00 alle 11:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: centro servizi appia antica
Referente: marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 065135316
Il Museo delle Mura: Storia e Difesa dell’Antica Roma
Descrizione evento: 
Un tour guidato alla scoperta del sistema difensivo della città, tra Mura Aureliane, torri e camminamenti, per capire come Roma si proteggeva nei secoli. Un viaggio affascinante tra architettura militare, storia e panorami insoliti sulla città.



 



Appuntamento: h. 9:45

Inizio visita: h. 10:00

Durata visita: 1 ora e mezza

Punto di partenza: Museo delle Mura, Via di Porta San Sebastiano 18

Lingua: italiano

Partecipanti: massimo 20 persone



Biglietti da € 5,00 prenotazione obbligatoria anche whatsapp 065135316   
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