Letture: ... - Mostre a Roma - RM
|dove:
|Galleria Ess&rrE
Ostia
|data:
|da sabato 9 maggio 2026, alle 17:30
a venerdì 22 maggio 2026, alle 20:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Blu Star International Srl
|Referente:
|Roberto Sparaci
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3282799743
Atlante dei flussi
9 maggio – 22 maggio 2026
Galleria Ess&rre, Porto turistico di Roma
La Galleria Ess&rre è lieta di presentare Atlante dei flussi, una mostra collettiva che riunisce una selezione di artisti veneti in un percorso espositivo dedicato ai temi del movimento, della trasformazione e delle connessioni contemporanee.
Dal 9 al 22 maggio, gli spazi della galleria accoglieranno opere che esplorano i flussi - fisici, emotivi e simbolici - come chiave di lettura del presente. Pittura, e linguaggi ibridi dialogano tra loro dando forma a un atlante visivo in cui geografie personali e collettive si intrecciano, restituendo una mappa dinamica e stratificata del nostro tempo.
La mostra si inserisce in un contesto unico: la Galleria Ess&rre, situata nel suggestivo scenario del Porto di Roma, a ridosso degli scavi di Ostia Antica e a pochi passi dalla Torre San Michele, un luogo carico di storia e attraversamenti, ideale per ospitare una riflessione artistica sui concetti di transito, scambio e trasformazione.
Atlante dei flussi invita il pubblico a immergersi in un viaggio visivo che supera i confini geografici e disciplinari, offrendo nuove prospettive sulla relazione tra territorio, identità e mutamento.
Opere in mostra di: Andrea Coppadoro, Caterina Scarso, Chiara Grigoletto, Claudia Maritan, Daniela Pedrocco, Elena Zago, Marco Zanella, Margherita Romaro, Maria Adriana Prosdocimo, Nicoletta Furlan, Patrizia Pandolfi, Stefania Scarafia.
Inaugurazione: 9 maggio dalle ore 17,30
Periodo mostra: 9 – 22 maggio
Sede: Galleria Ess&rre, Porto di Roma – Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – loc. 840-841
Per informazioni:
galleriaesserre@gmail.com - +39 329 4681684 - +39 388 6378032
Orari galleria: lunedi - sabato 10:00 - 13:00 e 16:00 - 20:00
Domenica e festivi su appuntamento