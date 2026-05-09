Descrizione evento:

Atlante dei flussi



9 maggio – 22 maggio 2026

Galleria Ess&rre, Porto turistico di Roma



La Galleria Ess&rre è lieta di presentare Atlante dei flussi, una mostra collettiva che riunisce una selezione di artisti veneti in un percorso espositivo dedicato ai temi del movimento, della trasformazione e delle connessioni contemporanee.



Dal 9 al 22 maggio, gli spazi della galleria accoglieranno opere che esplorano i flussi - fisici, emotivi e simbolici - come chiave di lettura del presente. Pittura, e linguaggi ibridi dialogano tra loro dando forma a un atlante visivo in cui geografie personali e collettive si intrecciano, restituendo una mappa dinamica e stratificata del nostro tempo.



La mostra si inserisce in un contesto unico: la Galleria Ess&rre, situata nel suggestivo scenario del Porto di Roma, a ridosso degli scavi di Ostia Antica e a pochi passi dalla Torre San Michele, un luogo carico di storia e attraversamenti, ideale per ospitare una riflessione artistica sui concetti di transito, scambio e trasformazione.



Atlante dei flussi invita il pubblico a immergersi in un viaggio visivo che supera i confini geografici e disciplinari, offrendo nuove prospettive sulla relazione tra territorio, identità e mutamento.



Opere in mostra di: Andrea Coppadoro, Caterina Scarso, Chiara Grigoletto, Claudia Maritan, Daniela Pedrocco, Elena Zago, Marco Zanella, Margherita Romaro, Maria Adriana Prosdocimo, Nicoletta Furlan, Patrizia Pandolfi, Stefania Scarafia.



Inaugurazione: 9 maggio dalle ore 17,30

Periodo mostra: 9 – 22 maggio

Sede: Galleria Ess&rre, Porto di Roma – Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – loc. 840-841



Per informazioni:

galleriaesserre@gmail.com - +39 329 4681684 - +39 388 6378032



Orari galleria: lunedi - sabato 10:00 - 13:00 e 16:00 - 20:00

Domenica e festivi su appuntamento







