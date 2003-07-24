Diritti Viandanti: eventi gratuiti con l’Ape dei Diritti, Roma RM, 08/05/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

mag 08 2026

Diritti Viandanti: eventi gratuiti con l’Ape dei Diritti

Letture: ... - Teatro a Roma - RM


ATTENZIONE: Questo evento si è svolto nel PASSATO!!
Sai se verrà riproposto? SEGNALACELO tu stesso!

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: XIV Municipio - Roma
Roma
data: venerdì 8 maggio 2026, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Cantieri dello Spettacolo ETS
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Diritti Viandanti: eventi gratuiti con l’Ape dei Diritti
Descrizione evento: 
Il progetto itinerante “Diritti Viandanti” si avvia alla fase conclusiva dopo aver attraversato il XIV Municipio di Roma, a partire da novembre 2025, con incursioni sul territorio e, presso il Teatro La Casetta, con laboratori, spettacoli, giochi, incontri e attività di sensibilizzazione dedicate ai diritti umani. La chiusura del percorso è accompagnata da un programma di eventi gratuiti aperti alla cittadinanza.



	L’iniziativa ha registrato un grande successo, suscitando interesse e affezione nel pubblico. Ha inoltre dato vita a un dibattito vivo e appassionato, capace di coinvolgere tutte le età, anche grazie all’utilizzo di linguaggi espressivi accessibili come quelli del teatro di figura e dei giochi scenografici creati appositamente.



	La manifestazione, promossa da Cantieri dello Spettacolo ETS sotto la direzione artistica di Federica Mancini, ha come obiettivo quello di trasformare i 17 traguardi dell’Agenda 2030 dell’ONU in un’esperienza condivisa. Teatro, cinema, musica e arti visive diventano strumenti di relazione e partecipazione, con l’intento di favorire il dialogo tra culture diverse e rendere la consapevolezza sui diritti un’esperienza concreta e collettiva.



	Fino al 23 maggio 2026, protagonista della fase finale è l’Ape dei Diritti, un furgoncino-palcoscenico, vero “messaggero di pace su ruote”, che porta la cultura e “impollina” di diritti i quartieri del territorio. Partita il 10 aprile da Ottavia con Il Gioco dei Diritti e approdata il 18 aprile a Torresina con Migrando e silhouette, l’Ape continua il suo viaggio con letture, sketch, spettacoli e momenti di confronto che promuovono coesione e dialogo, stimolando un dibattito rivolto a pubblici di tutte le età sui temi dei diritti.



	Il viaggio prosegue il 3 maggio alle ore 16 a Bastogi con Diritti e Doveri in filastrocche, di e con Massimiliano Maiucchi. L’8 maggio alle ore 17 a Monte Mario sarà la volta de Il Monello di Charlie Chaplin, con l’accompagnamento al pianoforte di Paride Fusco. Il 9 maggio alle ore 11 a Primavalle si aggirerà Charlot con l’incursione Aspettando Charlot, di e con Federica Mancini.

	Il 17 maggio alle ore 11 a Pineta Sacchetti, nel Parco del Pineto (via Montiglio), sarà proposto Il Gioco dei Diritti, il tappeto, con un’ulteriore tappa prevista il 18 maggio, dalle ore 15 al Quartaccio, a cura di Cantieri dello Spettacolo.



	Per seguire tutte le tappe e gli aggiornamenti dell’Ape dei Diritti è possibile consultare la pagina Facebook del Teatro La Casetta (www.facebook.com/people/Teatro-la-casetta/100057039626820/) o chiamare il numero 338/3707076.



	Il progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e con il patrocinio dell’ASL Roma1 e del Municipio XIV di Roma Capitale



	 
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