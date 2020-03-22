Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 22 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Bella & Dr. Beast", Spettacolo musicale bilingue per famiglie, con Jason Goodman e Simona Epifani, regia Arianna De Giorgi.







Solo una ragazza allegra e speciale come Bella potrà aiutare Dr. Beast a superare le sue paure e aprirsi al mondo.







Tra incomprensioni e differenze culturali, lo spettacolo insegna l’importanza di ascoltarsi e crescere insieme.



Con un mix di magia, poesia, canzoni e umorismo arriva un nuovo spettacolare/racconto che parla di un’amicizia sorprendente e del coraggio nascosto dentro ognuno di noi.







Età consigliata: dai 6 anni







Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 € - In omaggio un Activity Book per ogni bambino/a







Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.