Bella & Dr. Beast, Castelnuovo di Porto RM, 22/03/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mar 22 2026

Bella & Dr. Beast

Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026

Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
data: domenica 22 marzo 2026, dalle 16:30 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Compagnia Carmentalia
Referente: Claudio Ciardi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3935049523
Bella & Dr. Beast
Descrizione evento: 
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 22 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Bella & Dr. Beast", Spettacolo musicale bilingue per famiglie, con Jason Goodman e Simona Epifani, regia Arianna De Giorgi.



 



Solo una ragazza allegra e speciale come Bella potrà aiutare Dr. Beast a superare le sue paure e aprirsi al mondo.



 



Tra incomprensioni e differenze culturali, lo spettacolo insegna l’importanza di ascoltarsi e crescere insieme.



Con un mix di magia, poesia, canzoni e umorismo arriva un nuovo spettacolare/racconto che parla di un’amicizia sorprendente e del coraggio nascosto dentro ognuno di noi.



 



Età consigliata: dai 6 anni



 



Per info e dettagli sulla rassegna:



 



https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026



 



Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 € - In omaggio un Activity Book per ogni bambino/a



 



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com



 



Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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