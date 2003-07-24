Descrizione evento:

La festa patronale, Ss. Trinità, è il cuore pulsante della comunità di Lunghezza, un rito che unisce generazioni in un'atmosfera di pura allegria. Il profumo degli arrosticini, patatine fritte, panini assortiti, birra fresca e molto altro, inonda le strade del paese, decorate a festa con archi di luci colorate.

Inoltre spettacoli musicali, serate danzanti e cabaret di comici rappresentano il motore del divertimento. Lo spettacolo pirotecnico è il gran finale che chiude ufficialmente la festa, tenendo tutti con il naso all’insù.

Vi aspettiamo.