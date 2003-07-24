FESTA SS. TRINITA' 2026, Roma RM, 29/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mag 29 2026

FESTA SS. TRINITA' 2026

FESTA PATRONALE LUNGHEZZA

Letture: ... - Feste a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Lunghezza
Lunghezza Via delle Cerquete, 15
data: venerdì 29 maggio 2026, dalle 17:00 alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Associazione Insieme per Lunghezza
Referente: Marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3891503541
FESTA SS. TRINITA' 2026
Descrizione evento: 
 La festa patronale, Ss. Trinità, è il cuore pulsante della comunità di Lunghezza, un rito che unisce generazioni in un'atmosfera di pura allegria. Il profumo degli arrosticini, patatine fritte, panini assortiti, birra fresca e molto altro, inonda le strade del paese, decorate a festa con archi di luci colorate.

Inoltre spettacoli musicali, serate danzanti e cabaret di comici rappresentano il motore del divertimento. Lo spettacolo pirotecnico è il gran finale che chiude ufficialmente la festa, tenendo tutti con il naso all’insù.

Vi aspettiamo.
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