Domenica 24 maggio al Bioparco giornata ‘Api e altri insetti’, Roma RM, 24/05/2026 - Lazio in Festa
 

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mag 24 2026

Domenica 24 maggio al Bioparco giornata ‘Api e altri insetti’

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Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: BIOPARCO DI ROMA
Piazzale del Giardino Zoologico 1
data: domenica 24 maggio 2026, dalle 09:30 alle 19:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 063608211
Domenica 24 maggio al Bioparco giornata ‘Api e altri insetti’
Descrizione evento: 
 Domenica 24 maggio 2026 il Bioparco organizza la giornata dal titolo ‘Api e altri insetti’. Dalle ore 11.00 alle 17.00 sarà possibile partecipare a cinque laboratori ispirati agli insetti, il gruppo animale più abbondante sulla terra: ‘nel mondo delle api’, per osservare da vicino la frenetica attività di un alveare, comprenderne l’organizzazione sociale, il ruolo ecologico e provare a riconoscere l’ape regina. ‘Impollinazione in azione’, in cui si potranno conoscere tutti i segreti dell’arnia, apprendere come lavorano gli impollinatori e quanto sia fondamentale il loro ruolo anche per l’alimentazione umana. ‘Insettopia: amici da scoprire’, tra giochi e quiz ci si potrà trasformare in entomologi per un giorno e compiere un viaggio alla scoperta della biodiversità degli insetti per sfatare paure e pregiudizi.

Nella quarta postazione “Miele e biodiversità: un viaggio tra i sapori” si scopriranno tutti i segreti del miele, come nasce e perché ne esistono diverse varietà, guidando i partecipanti in un percorso di scoperta che unisce conoscenza e curiosità . L’attività prevede anche un momento di degustazione di varie tipologie di miele.
Cera una volta – perché le api fanno la cera e come creare candele artigianali” è invece un laboratorio per scoprire perché le api producono la cera e quale importante ruolo svolge nella loro vita. Dopo un’approfondita spiegazione, ogni partecipante potrà realizzare con le proprie mani una candela di pura cera, trasformando la materia prodotta dalle api in un piccolo oggetto da portare a casa.

 

La giornata è stata ideata dal gruppo di lavoro di Eduzoo, gli educatori dell’Unione Italiana Zoo e Acquari, ed è dedicata a Micael Bolognesi un appassionato del mondo degli invertebrati che ha condiviso con Eduzoo l’amore per la natura.

 

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco

 

Maggiori informazioni su www.bioparco.it.

Seguici su:    @bioparcoroma

 

 
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