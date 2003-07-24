Turano divino 2026, Castel di Tora RI, 13/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 13 2026
giu 14 2026

Turano divino 2026

Letture: ... - Feste a Castel di Tora - RI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Castel di Tora
data: da sabato 13 giugno 2026, alle 18:00
a domenica 14 giugno 2026, alle 18:00 del giorno seguente.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Turano eventi
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Turano divino 2026
Descrizione evento: 
Turano DiVino 2026: il Lago del Turano celebra il meglio del vino italiano



Torna uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del Centro Italia: Turano DiVino 2026, in programma il 13 e 14 giugno nello scenario suggestivo di Castel di Tora, affacciato sul meraviglioso Lago del Turano, in provincia di Rieti.



La manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento per appassionati, operatori del settore e wine lovers, rinnova anche quest’anno il proprio legame con le eccellenze vitivinicole del Lazio, ampliando però lo sguardo all’intero panorama nazionale. Per la prima volta, infatti, l’evento ospiterà anche cantine provenienti dalle principali regioni vinicole italiane, creando un percorso di degustazione ancora più ricco e variegato.



Tra i vicoli del centro storico di Castel di Tora, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva che unirà vino, territorio, gastronomia e turismo esperienziale, in una delle location più affascinanti del Lazio. Un’occasione unica per degustare grandi etichette circondati da panorami mozzafiato e dall’atmosfera autentica del borgo medievale.



Grande novità dell’edizione 2026 sarà l’esclusivo “Angolo di Francia”, previsto nella sola giornata di domenica 14 giugno. Uno spazio dedicato a una selezione di prestigiose etichette francesi, pensato per creare un dialogo tra alcune delle più importanti tradizioni vinicole europee.



Il programma





Sabato 13 giugno 2026

dalle 18:30 alle 24:00



Domenica 14 giugno 2026

dalle 12:30 alle 18:00





Dove



Castel di Tora (RI) – Lago del Turano



Il concept dell’edizione 2026



“Il meglio del Lazio incontra i grandi vini nazionali”



Turano DiVino si conferma così un evento capace di valorizzare il territorio attraverso il vino, promuovendo cultura, turismo e convivialità in una cornice di rara bellezza.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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