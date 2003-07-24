Il tempo dell'equilibrio, Arcinazzo Romano RM, 21/03/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mar 21 2026
apr 10 2026

Il tempo dell'equilibrio

Mostra d'arte contemporanea

Letture: ... - Mostre a Arcinazzo Romano - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Porto Turistico di Roma
Ostia
data: da sabato 21 marzo 2026, alle 16:00
a venerdì 10 aprile 2026, alle 20:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Blu Star International Srl
Referente: Roberto Sparaci
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3294681684
Il tempo dell'equilibrio
Descrizione evento: 
La Galleria Ess&rrE è lieta di annunciare l’inaugurazione della nuova mostra che si terrà sabato 21 marzo alle ore 16:00 presso la propria sede situata al Porto Turistico di Roma nei nuovi locali inaugurati da pochissimo.



L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro tra artisti e pubblico, offrendo un’esperienza immersiva all’interno di un percorso espositivo che valorizza linguaggi contemporanei e visioni artistiche originali. La mostra propone una selezione di opere capaci di dialogare con lo spazio e con il contesto marittimo che ospita la galleria, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. L’inaugurazione sarà aperta al pubblico e vedrà la partecipazione degli artisti, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il processo creativo e le ispirazioni alla base delle opere esposte. La Galleria Ess&rrE si conferma così un punto di riferimento per la promozione dell’arte contemporanea, proponendo eventi culturali di qualità in una location unica come quella del Porto Turistico di Roma.



Opere in mostra di: Gianluca Bosello, CoLui (Luigi Colombo), Daniela Guidi, Rosario Oliva, Annalisa Macchione, Luigi Marchese, Luigi Sinisgalli, Dino Ventura, Anna Maria Tani



La mostra è curata da Alessandra Antonelli e Roberto Sparaci.



Inaugurazione sabato 21 marzo ore 16.00



Ingresso libero: Orari di apertura: 10.00-13.00 - 15.00-19.00



Sabato dalle 16.00 alle 20.00 - Domenica su appuntamento



Contatti:  acca@accainarte.it - www.accainarte.it – 329 4681684 – 388 6378032
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