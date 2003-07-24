Descrizione evento:

Palombara Sabina , Domenica 12 Aprile (dalle 8 alle 14) presso l'area mercato (p. Le Giovanni Paolo II) per chi usa il navigatore mettere viale Tivoli, c'è il mercatino "Soffitta in piazza" evento organizzato da disoccupati, precari del lavoro, pensionati a basso reddito e privati cittadini che vogliono reagire con dignità al momento di crisi attuale, privandosi di oggetti, vestiti ecc. che non si usano più partecipando in questo simpatico contesto sociale. Manifestazione patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Palombara Sabina. Adeguata alle normative di sicurezza per gli eventi pubblici. Ampio parcheggio, punto ristoro con porchetta e parco giochi. Info per espositori 339-7116594 (mandare un messaggio SMS o WhatsApp e sarete ricontattati) prenotazioni tramite SMS o WhatsApp al numero 349-0529976.........







Ingresso pubblico gratuito.







In caso di condizioni meteo avverse, l'evento può essere annullato.