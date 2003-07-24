SOFFITTA IN PIAZZA, Palombara Sabina RM, 12/04/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

apr 12 2026

SOFFITTA IN PIAZZA

Letture: ... - Mercati a Palombara Sabina - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: AREA MERCATO
PALOMBARA SABINA
data: domenica 12 aprile 2026, dalle 08:00 alle 14:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: A.M.S. Associazione mercatini sabini
Referente: FABIO BELLUCCI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3397116594
SOFFITTA IN PIAZZA
Descrizione evento: 
Palombara Sabina , Domenica 12 Aprile (dalle 8 alle 14) presso l'area mercato (p. Le Giovanni Paolo II) per chi usa il navigatore mettere viale Tivoli, c'è il mercatino "Soffitta in piazza" evento organizzato da disoccupati, precari del lavoro, pensionati a basso reddito e privati cittadini che vogliono reagire con dignità al momento di crisi attuale, privandosi di oggetti, vestiti ecc. che non si usano più partecipando in questo simpatico contesto sociale. Manifestazione patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Palombara Sabina. Adeguata alle normative di sicurezza per gli eventi pubblici. Ampio parcheggio, punto ristoro con porchetta e parco giochi. Info per espositori 339-7116594 (mandare un messaggio SMS o WhatsApp e sarete ricontattati) prenotazioni tramite SMS o WhatsApp al numero 349-0529976.........







Ingresso pubblico gratuito.







In caso di condizioni meteo avverse, l'evento può essere annullato.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Al nuovo teatro orione torna "wish...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Monte fammera
Mostra
Mago manfy tra fantasia e magia
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio