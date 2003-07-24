Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 12 Aprile 2026 alle ore 17.00 e alle ore 19.00 andrà in scena "Io e il Principe" di Riccardo Tabilio con la Compagnia Carmentalia.







Una performance audioguidata site specific costruita sugli spazi di Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto in cui il pubblico, indossate le radio cuffie, sarà coinvolto in un viaggio immersivo nello spazio e nel tempo incentrato sul Palazzo, sulla sua storia e sui personaggi che lo abitavano: una corte principesca.







Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Massimo 20 Partecipanti a turno



Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.