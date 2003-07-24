Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto
|data:
|domenica 12 aprile 2026, dalle 17:00 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Compagnia Carmentalia
|Referente:
|Claudio Ciardi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3935049523
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 12 Aprile 2026 alle ore 17.00 e alle ore 19.00 andrà in scena "Io e il Principe" di Riccardo Tabilio con la Compagnia Carmentalia.
Una performance audioguidata site specific costruita sugli spazi di Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto in cui il pubblico, indossate le radio cuffie, sarà coinvolto in un viaggio immersivo nello spazio e nel tempo incentrato sul Palazzo, sulla sua storia e sui personaggi che lo abitavano: una corte principesca.
Per info e dettagli sulla rassegna:
https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026
Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi
Massimo 20 Partecipanti a turno
Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)
Prenotazioni spettacoli:
Cell. / WhatsApp: 351.5327740
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.