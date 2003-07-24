Io e il Principe, Castelnuovo di Porto RM, 12/04/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

apr 12 2026

Io e il Principe

Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026

Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto
data: domenica 12 aprile 2026, dalle 17:00 fino a tarda notte.
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Compagnia Carmentalia
Referente: Claudio Ciardi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3935049523
Io e il Principe
Descrizione evento: 
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 12 Aprile 2026 alle ore 17.00 e alle ore 19.00 andrà in scena "Io e il Principe" di Riccardo Tabilio con la Compagnia Carmentalia.



 



Una performance audioguidata site specific costruita sugli spazi di Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto in cui il pubblico, indossate le radio cuffie, sarà coinvolto in un viaggio immersivo nello spazio e nel tempo incentrato sul Palazzo, sulla sua storia e sui personaggi che lo abitavano: una corte principesca.



 



Per info e dettagli sulla rassegna:



 



https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026



 



Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Massimo 20 Partecipanti a turno



Biglietti: intero 14 € - ridotto 10 € (under 18)



Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com



 



Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Voci di silenzio e graffi di colore
Paura e fobia
Invito al viaggio
Degustanzio
Al via “pedala per tutti”:...
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio