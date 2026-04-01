CoLui in cantiere, Arcinazzo Romano RM, 11/04/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

apr 11 2026
apr 17 2026

CoLui in cantiere

Mostra personale di CoLui - Luigi Colombo

Letture: ... - Mostre a Arcinazzo Romano - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Porto Turistico di Roma
Ostia
data: da sabato 11 aprile 2026, alle 17:00
a venerdì 17 aprile 2026, alle 20:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Blu Star International Srl
Referente: Roberto Sparaci
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3294681684
CoLui in cantiere
Descrizione evento: 




Mostra personale di



CoLui (Luigi Colombo) dal titolo “CoLui in cantiere” presso la



Galleria Ess&rrE – Porto Turistico di Roma

Inaugurazione: sabato 11 aprile 2026 dalle ore 17.00 in poi









La Galleria Ess&rrE è lieta di presentare la mostra personale di Colui (Luigi Colombo), artista poliedrico e innovativo, che inaugurerà sabato alle ore 17.00 presso gli spazi della galleria situata al Porto Turistico di Roma (Ostia).



L’esposizione raccoglie una selezione significativa di opere del passato e recenti, frutto della ricerca visiva di Colui, in cui colore, materia e gesto si fondono in un linguaggio inedito, sospeso tra astrazione e introspezione. Le sue tele - intense, vibranti, spesso stratificate - raccontano un percorso di esplorazione interiore che si apre allo spettatore come esperienza sensoriale ed emotiva.



La mostra offre un viaggio nel pensiero e nel segno dell’artista, dove il dialogo tra luce e ombra diventa metafora della condizione umana contemporanea. Attraverso un uso sapiente dei materiali e una continua sperimentazione sulle tecniche, Luigi Colombo costruisce un universo visivo personale, riconoscibile e al tempo stesso universale.



L’evento si inserisce nel programma espositivo della Galleria Ess&rrE, impegnata nella promozione di artisti emergenti e affermati della scena contemporanea italiana e internazionale.



Durante il vernissage verrà presentato il catalogo ragionato dell’artista che racchiude oltre 50 anni di attività pittorica.



La mostra sarà visitabile tutti i giorni successivi all’inaugurazione durante gli orari di apertura della galleria. Dal lunedi al sabato 10-13 e 15-20 - Domenica su appuntamento - (dall’11 al 17 aprile)









Inaugurazione: sabato 11 aprile 2026, dalle ore 17.00

Luogo: Galleria Ess&rrE – Porto Turistico di Roma (Ostia) – loc. 840-841

Artista: Colui (Luigi Colombo)

Ingresso libero - parcheggio interno gratuito



Per informazioni e contatti:



galleriaesserre@gmail.com - +39 329 4681684 - +39 348 601 4265



Durante l'inaugurazione Antonello Nazarini per ZTL TV effettuerà interviste e riprese per rendere quanto più suggestivo l'evento.



 
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