Letture: ... - Mostre a Arcinazzo Romano - RM
|dove:
|Porto Turistico di Roma
Ostia
|data:
|da sabato 11 aprile 2026, alle 17:00
a venerdì 17 aprile 2026, alle 20:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Blu Star International Srl
|Referente:
|Roberto Sparaci
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3294681684
Mostra personale di
CoLui (Luigi Colombo) dal titolo “CoLui in cantiere” presso la
Galleria Ess&rrE – Porto Turistico di Roma
Inaugurazione: sabato 11 aprile 2026 dalle ore 17.00 in poi
La Galleria Ess&rrE è lieta di presentare la mostra personale di Colui (Luigi Colombo), artista poliedrico e innovativo, che inaugurerà sabato alle ore 17.00 presso gli spazi della galleria situata al Porto Turistico di Roma (Ostia).
L’esposizione raccoglie una selezione significativa di opere del passato e recenti, frutto della ricerca visiva di Colui, in cui colore, materia e gesto si fondono in un linguaggio inedito, sospeso tra astrazione e introspezione. Le sue tele - intense, vibranti, spesso stratificate - raccontano un percorso di esplorazione interiore che si apre allo spettatore come esperienza sensoriale ed emotiva.
La mostra offre un viaggio nel pensiero e nel segno dell’artista, dove il dialogo tra luce e ombra diventa metafora della condizione umana contemporanea. Attraverso un uso sapiente dei materiali e una continua sperimentazione sulle tecniche, Luigi Colombo costruisce un universo visivo personale, riconoscibile e al tempo stesso universale.
L’evento si inserisce nel programma espositivo della Galleria Ess&rrE, impegnata nella promozione di artisti emergenti e affermati della scena contemporanea italiana e internazionale.
Durante il vernissage verrà presentato il catalogo ragionato dell’artista che racchiude oltre 50 anni di attività pittorica.
La mostra sarà visitabile tutti i giorni successivi all’inaugurazione durante gli orari di apertura della galleria. Dal lunedi al sabato 10-13 e 15-20 - Domenica su appuntamento - (dall’11 al 17 aprile)
Inaugurazione: sabato 11 aprile 2026, dalle ore 17.00
Luogo: Galleria Ess&rrE – Porto Turistico di Roma (Ostia) – loc. 840-841
Artista: Colui (Luigi Colombo)
Ingresso libero - parcheggio interno gratuito
Per informazioni e contatti:
galleriaesserre@gmail.com - +39 329 4681684 - +39 348 601 4265
Durante l'inaugurazione Antonello Nazarini per ZTL TV effettuerà interviste e riprese per rendere quanto più suggestivo l'evento.