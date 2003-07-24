Descrizione evento:

Magic", niente animali: la rivoluzione etica del Gran Galà nell'anno di San Francesco all'Auditorium della Conciliazione







8 e 9 maggio 2026







Lo stupore non ha bisogno di catene, ma di ali per far volare la fantasia.







Il “Magic Gran Galà Internazionale di Magia”torna a Roma per una dodicesima edizione che segna una svolta poetica ed etica.







Quest’anno, la produzione WonderArt Entertainment ha scelto di celebrare l’anniversario di San Francesco d'Assisi, onorando la sua "magia" più grande: la capacità di comunicare con gli animali in un dialogo di fratellanza universale.







E per fortificare il valore di questo messaggio e l’importanza di rispettare tutte le creature della natura per la prima volta al "Magic" non ci saranno animali vivi sul palcoscenico.







Illusionisti e prestigiatori nelle loro esibizioni ospiteranno simbolici animali creati artigianalmente, dimostrando che l’arte magica può incantare la platea puntando esclusivamente su talento e creatività.







L’8 e il 9 maggio presso l’Auditorium della Conciliazione, a due passi da San Pietro, prenderà vita un vero e proprio "incanto della gentilezza" pronto a trasformare lo show in qualcosa di speciale.







Grazie ai successi registrati nelle passate edizioni “Magic” conferma il suo desiderio di offrire al pubblico di ogni età il potere di sognare ad occhi aperti in un viaggio straordinario dentro un mondo straordinario.







Sotto la direzione artistica di Alessio Masci e con la regia di Francesca Bellucci ancora una volta saliranno sul palco alcuni tra i più celebri prestigiatori della scena internazionale con i loro numeri di grandi illusioni, manipolazione e mentalismo.







Un Cast Mondiale, tra cui: Andrea Sestieri, laureato in Scienze della Formazione con un passato da educatore l’artista fonde sensibilità umana e alta tecnologia, presentando un format unico dove magia e innovazione digitale creano suggestioni mai viste prima;







Anca e Lucca, campioni Mondiali FISM di magia mentale arrivano dall'Austria per ridefinire i limiti della lettura del pensiero.







Il loro è un mentalismo "unplugged": nessuna elettronica, nessun auricolare, nessun complice; Van Denon e Nicole, una delle coppie più celebri del panorama internazionale.







Portano in scena grandi illusioni ed emozioni indelebili coltivate sui palchi dei più importanti casinò e teatri europei; Igor Trifunov: Il pluripremiato illusionista serbo, star della TV con Street Magic e vincitore di numerosi Grand Prix internazionali.







Maestro della manipolazione, Trifunov è capace di trasformare gesti quotidiani in momenti di puro incanto coreografico; Jad, fresco vincitore del Campionato di Magia di Francia 2025, l'artista svizzero è l'esponente di punta della magia moderna.







Celebre per la sua tecnica impeccabile con il nastro adesivo e una manipolazione visiva travolgente; Britney Bricherasio, spirito visionario e figlia d'arte circense, Britney unisce la potenza di una voce straordinaria (già apprezzata a X Factor) alla disciplina estrema del circo. Al timone della kermesse torna Mago Lupis, l'istrionico Campione Italiano di Magia 2014.







Con il suo stile comico e travolgente, Lupis sarà il filo conduttore di questo viaggio, garantendo risate e stupore per un pubblico di ogni età.







Date, Orari e Biglietti

· Venerdì 8 maggio 2026 – ore 20:30





· Sabato 9 maggio 2026 – ore 16:30 e ore 20:30





· Location: Auditorium della Conciliazione, Roma







I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale dell'evento.





WonderArt Entertainment



Sito: www.wonderart.it



Mail: segreteria@wonderart.it



Tel: +39 371 770 3927