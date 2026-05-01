Descrizione evento:

Mostra ErotikArt

ErotikArt – Mostra collettiva di arte contemporanea

Roma – La mostra ErotikArt invita artisti e pubblico a confrontarsi con il tema dell’erotismo nelle sue molteplici sfaccettature: dal desiderio alla seduzione, dall’intimità alla vulnerabilità, fino al rapporto tra corpo e identità e alle rappresentazioni simboliche e culturali dell’immaginario contemporaneo.

L’erotismo è qui inteso non come semplice rappresentazione estetica, ma come un vero e proprio campo di indagine artistica, capace di interrogare la percezione del corpo, la dimensione psicologica del desiderio e le dinamiche culturali della società contemporanea.

La mostra raccoglie opere che affrontano il tema in modo consapevole e critico, evitando approcci meramente illustrativi e valorizzando la ricerca artistica e concettuale. Attraverso linguaggi differenti – pittura, scultura, installazione e fotografia – il percorso espositivo offre una panoramica articolata sulle modalità con cui l’erotismo viene interpretato nell’arte contemporanea.

La mostra inaugura domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00 presso SottoSopra Art Studio, in via Ardea 10, Roma (San Giovanni), e sarà visitabile fino al 30 maggio 2026.

A cura di Rosanna Cerutti e Giuseppe Bellini, con la partecipazione di:

Amedeo Brogli, Antonio Giuliani, Bianca Rita Teatini, Clio Nanè, Dominga Pascali, Enrico Irrera, Giampiero Nacuzzi, Gianni Marsico, Giuseppe Bellini, Laura Sabatino, Mauro Molinari, Michele Spanò, Mr Marr, Pino Allamprese, Rosanna Cerutti, Sergio Guerrini, Silvia Cassetta, Stefania Grazioli, Stefania Nicolini.

Madrina della mostra: Dott.ssa Chiara Camerani.

Il vernissage sarà ripreso dalle telecamere di Arte 24 (Canale 77 – Tele Oro).



Eventi collaterali

17 maggio 2026 – ore 18:00

“Sotto la Tela: Educazione Sessuale per Spettatori Curiosi”

Intervento della Dott.ssa Chiara Camerani, docente di sessuologia clinica.

Un incontro dedicato al rapporto tra arte e cultura della sessualità, con particolare attenzione ai temi del consenso, del corpo e delle rappresentazioni del desiderio.



24 maggio 2026 – ore 14:00

Workshop: “L’arte del magnetismo: le risorse nascoste della sessualità”

a cura della Dott.ssa Irina Bocharova, sessuologa transpersonale e danzaterapeuta.

Il workshop propone un approfondimento sul tema della sessualità come energia vitale e risorsa espressiva, attraverso pratiche esperienziali e momenti di riflessione.

partecipazione al Workshop su prenotazione – posti limitati.

Contatti e sede

SottoSopra Art Studio

Via Ardea 10 – Roma (San Giovanni)

Orari di apertura:

Mercoledì –Govedì e Venerdì: 16:00 – 20:00

Sabato: 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00

Domenica: 17:00 – 20:00

Email: sottosopraartstudio@hotmail.com

Tel: +39 351 757 2311

Sito. www.sottosoprartstudio.com

Ingresso libero