ErotiKarte, Roma RM, 10/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

mag 10 2026
mag 30 2026

ErotiKarte

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: SottoSopra Art Studio
Via Ardea 10
info periodo: dal mercoledì alla domenica sempre il pomerggio , il sabato anche la mattina
data: da domenica 10 maggio 2026, alle 18:00
a sabato 30 maggio 2026, alle 21:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: SottoSopra Art Studio
Referente: Rosanna Cerutti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3293387273
ErotiKarte
Descrizione evento: 
 Mostra ErotikArt

ErotikArt – Mostra collettiva di arte contemporanea

Roma – La mostra ErotikArt invita artisti e pubblico a confrontarsi con il tema dell’erotismo nelle sue molteplici sfaccettature: dal desiderio alla seduzione, dall’intimità alla vulnerabilità, fino al rapporto tra corpo e identità e alle rappresentazioni simboliche e culturali dell’immaginario contemporaneo.

L’erotismo è qui inteso non come semplice rappresentazione estetica, ma come un vero e proprio campo di indagine artistica, capace di interrogare la percezione del corpo, la dimensione psicologica del desiderio e le dinamiche culturali della società contemporanea.

La mostra raccoglie opere che affrontano il tema in modo consapevole e critico, evitando approcci meramente illustrativi e valorizzando la ricerca artistica e concettuale. Attraverso linguaggi differenti – pittura, scultura, installazione e fotografia – il percorso espositivo offre una panoramica articolata sulle modalità con cui l’erotismo viene interpretato nell’arte contemporanea.

La mostra inaugura domenica 10 maggio 2026 alle ore 18:00 presso SottoSopra Art Studio, in via Ardea 10, Roma (San Giovanni), e sarà visitabile fino al 30 maggio 2026.

A cura di Rosanna Cerutti e Giuseppe Bellini, con la partecipazione di:

Amedeo Brogli, Antonio Giuliani, Bianca Rita Teatini, Clio Nanè, Dominga Pascali, Enrico Irrera, Giampiero Nacuzzi, Gianni Marsico, Giuseppe Bellini, Laura Sabatino, Mauro Molinari, Michele Spanò, Mr Marr, Pino Allamprese, Rosanna Cerutti, Sergio Guerrini, Silvia Cassetta, Stefania Grazioli, Stefania Nicolini.

Madrina della mostra: Dott.ssa Chiara Camerani.

Il vernissage sarà ripreso dalle telecamere di Arte 24 (Canale 77 – Tele Oro).

 

Eventi collaterali

17 maggio 2026 – ore 18:00

“Sotto la Tela: Educazione Sessuale per Spettatori Curiosi”

Intervento della Dott.ssa Chiara Camerani, docente di sessuologia clinica.

Un incontro dedicato al rapporto tra arte e cultura della sessualità, con particolare attenzione ai temi del consenso, del corpo e delle rappresentazioni del desiderio.

 

24 maggio 2026 – ore 14:00

Workshop: “L’arte del magnetismo: le risorse nascoste della sessualità”

a cura della Dott.ssa Irina Bocharova, sessuologa transpersonale e danzaterapeuta.

Il workshop propone un approfondimento sul tema della sessualità come energia vitale e risorsa espressiva, attraverso pratiche esperienziali e momenti di riflessione.

partecipazione al Workshop su prenotazione – posti limitati.

Contatti e sede

SottoSopra Art Studio

Via Ardea 10 – Roma (San Giovanni)

Orari di apertura:

Mercoledì –Govedì e Venerdì: 16:00 – 20:00

Sabato: 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00

Domenica: 17:00 – 20:00

Email: sottosopraartstudio@hotmail.com

Tel: +39 351 757 2311

Sito. www.sottosoprartstudio.com

Ingresso libero
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Roma c'è! visite guidate (anche...
Omogirando albano laziale 2, da...
Dante ferretti, con i miei occhi....
Trekking urbano a roma nel parco...
Roma borgata festival. oltre 80...
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio