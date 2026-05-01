1° Festa del Fungo Porcino, Canepina VT, 22/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mag 22 2026
mag 24 2026

1° Festa del Fungo Porcino

Letture: ... - Feste a Canepina - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Cantina di Santa Corona Canepina (VT)
data: da venerdì 22 maggio 2026, alle 00:00
a domenica 24 maggio 2026, alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2025/2026
Referente: Michele Fanelli
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3200212846
1° Festa del Fungo Porcino
Descrizione evento: 
 Preparati a vivere un’esperienza unica tra sapori, tradizione e divertimento nel cuore di Canepina!



Arriva la 1ª Festa del Fungo Porcino, un evento imperdibile che si terrà il 22, 23 e 24 maggio 2026 presso la Cantina di Santa Corona. Tre giorni ricchi di appuntamenti pensati per tutte le età: stand gastronomici con piatti tipici a base di porcino, musica dal vivo, spettacoli, attività per bambini e suggestive passeggiate tra il centro storico e i boschi.



Potrai gustare un menù completo a soli 25€, con piatti della tradizione, oppure scegliere proposte dedicate anche ai più piccoli. Non mancheranno momenti di intrattenimento con band dal vivo, giochi di gruppo, laboratori creativi e attività all’aria aperta organizzate per grandi e bambini.



Un’occasione perfetta per trascorrere una giornata in compagnia, tra natura, cultura e buon cibo.



👉 Prenota ora il tuo posto e non perdere questo evento speciale!

📞 Info e prenotazioni: 0761 1871003 (anche WhatsApp)



Ti aspettiamo per festeggiare insieme il protagonista della tavola: il re dei boschi, il fungo porcino! 🍄
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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