Letture: ... - Feste a Canepina - VT
|dove:
|Cantina di Santa Corona Canepina (VT)
|data:
|da venerdì 22 maggio 2026, alle 00:00
a domenica 24 maggio 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2025/2026
|Referente:
|Michele Fanelli
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3200212846
Preparati a vivere un’esperienza unica tra sapori, tradizione e divertimento nel cuore di Canepina!
Arriva la 1ª Festa del Fungo Porcino, un evento imperdibile che si terrà il 22, 23 e 24 maggio 2026 presso la Cantina di Santa Corona. Tre giorni ricchi di appuntamenti pensati per tutte le età: stand gastronomici con piatti tipici a base di porcino, musica dal vivo, spettacoli, attività per bambini e suggestive passeggiate tra il centro storico e i boschi.
Potrai gustare un menù completo a soli 25€, con piatti della tradizione, oppure scegliere proposte dedicate anche ai più piccoli. Non mancheranno momenti di intrattenimento con band dal vivo, giochi di gruppo, laboratori creativi e attività all’aria aperta organizzate per grandi e bambini.
Un’occasione perfetta per trascorrere una giornata in compagnia, tra natura, cultura e buon cibo.
👉 Prenota ora il tuo posto e non perdere questo evento speciale!
📞 Info e prenotazioni: 0761 1871003 (anche WhatsApp)
Ti aspettiamo per festeggiare insieme il protagonista della tavola: il re dei boschi, il fungo porcino! 🍄