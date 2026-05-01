Descrizione evento:

Evento imperdibile a Castelnuovo di Porto!







Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione di “Black Marks – Dalla carta alla pelle”, un progetto artistico che esplora il tatuaggio come forma d’arte completa e narrativa.







Vieni a scoprire il viaggio creativo che porta dall’idea sulla carta alla realizzazione sulla pelle, attraverso tavole originali, fotografie e materiali che illustrano questo affascinante processo.







Data: 9 maggio 2026



Ora: 17:30



Location: Sala Espositiva Lahmann Simeone, Piazza Vittorio Veneto 25 (sopra l’Emporio)



Curatrice e artista: Francesca Aristei – Docente Academy Tattoo







L’evento durerà quattro settimane, con aperture nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica). Un’occasione unica per artisti, studenti, appassionati e cittadini di immergersi nel mondo dell’arte sulla pelle, valorizzando il patrimonio culturale del nostro territorio.