Letture: ... - Mostre a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|piazza vittorio veneto 25
Regensburg
|data:
|venerdì 15 maggio 2026, dalle 17:30 alle 19:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|sala espositiva Lahmann Simeone
|Referente:
|Claudia Lahmann
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3473102635
Evento imperdibile a Castelnuovo di Porto!
Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione di “Black Marks – Dalla carta alla pelle”, un progetto artistico che esplora il tatuaggio come forma d’arte completa e narrativa.
Vieni a scoprire il viaggio creativo che porta dall’idea sulla carta alla realizzazione sulla pelle, attraverso tavole originali, fotografie e materiali che illustrano questo affascinante processo.
Data: 9 maggio 2026
Ora: 17:30
Location: Sala Espositiva Lahmann Simeone, Piazza Vittorio Veneto 25 (sopra l’Emporio)
Curatrice e artista: Francesca Aristei – Docente Academy Tattoo
L’evento durerà quattro settimane, con aperture nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica). Un’occasione unica per artisti, studenti, appassionati e cittadini di immergersi nel mondo dell’arte sulla pelle, valorizzando il patrimonio culturale del nostro territorio.