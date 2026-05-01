black marks, Castelnuovo di Porto RM, 15/05/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

mag 15 2026

black marks

tatto dalla carta alla pelle

Letture: ... - Mostre a Castelnuovo di Porto - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: piazza vittorio veneto 25
Regensburg
data: venerdì 15 maggio 2026, dalle 17:30 alle 19:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: sala espositiva Lahmann Simeone
Referente: Claudia Lahmann
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3473102635
black marks
Descrizione evento: 
Evento imperdibile a Castelnuovo di Porto!





	

		Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione di “Black Marks – Dalla carta alla pelle”, un progetto artistico che esplora il tatuaggio come forma d’arte completa e narrativa.





	

		Vieni a scoprire il viaggio creativo che porta dall’idea sulla carta alla realizzazione sulla pelle, attraverso tavole originali, fotografie e materiali che illustrano questo affascinante processo.





	

		 Data: 9 maggio 2026

	

		 Ora: 17:30

	

		 Location: Sala Espositiva Lahmann Simeone, Piazza Vittorio Veneto 25 (sopra l’Emporio)

	

		 Curatrice e artista: Francesca Aristei – Docente Academy Tattoo





	

		L’evento durerà quattro settimane, con aperture nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica). Un’occasione unica per artisti, studenti, appassionati e cittadini di immergersi nel mondo dell’arte sulla pelle, valorizzando il patrimonio culturale del nostro territorio.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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