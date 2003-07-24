Descrizione evento:

Il fine settimana dell’11, 12 e 13 settembre Nemi ospiterà Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte enologiche da tutto il Paese, specialità gastronomiche e musica dal vivo.



Arriva a Nemi la diciottesima tappa di Borgo diVino in tour - edizione 2026, la rassegna enogastronomica itinerante organizzata da Valica S.p.a e promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”.



Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre Nemi vi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il diciottesimo di 25 appuntamenti che si svolgeranno in altrettante località selezionate tra “I Borghi più belli d'Italia".



Un intero weekend dedicato a degustazioni e specialità gastronomiche del territorio, in cui i visitatori avranno l'opportunità di assaporare una raffinata selezione di vini delle migliori cantine locali e nazionali, con etichette provenienti non solo dal Lazio ma anche da altre regioni d’Italia come: Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Campania, Emilia Romagna, Marche, Calabria, Puglia, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Sicilia, Molise.



Borgo diVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire la magia di Nemi lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso il kit degustazione ad un prezzo di 20 euro.



I più interessati al mondo del vino potranno scoprire anche un percorso formativo che spiega in oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo vitivinicolo quali l’abbinamento cibo-vino, il bicchiere indicato per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.



Specialità gastronomiche



Ad accompagnare le degustazioni, sarà allestita un'area gastronomica dove i partecipanti potranno deliziarsi con specialità del territorio, tra cui taglieri di salumi e formaggi, fritti della tradizione, crostatine alle fragoline e tante altre prelibatezze.



L’iniziativa rientra fra le attività promozionali del MIB – Mercato Italiano dei Borghi, il Progetto dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” in cooperazione istituzionale con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche dei Borghi associati e al beneficio socio-economico delle comunità locali.



Eventi correlati



L’evento offrirà anche eventi correlati come mostre e musica dal vivo creando un'atmosfera unica che unisce gusto, cultura e intrattenimento.



La mostra “Ascesa Emozionale” di Pierluigi Casagrande







Palazzo Ruspoli ospiterà la mostra gratuita “Ascesa Emozionale”: un dialogo visivo e sensoriale tra l’architettura del palazzo medievale e le opere artistiche dell’artista Pierluigi Casagrande.



Le opere, realizzate su un supporto espressivo inedito come i tubi di cartone industriali, trasformano la scalinata di Palazzo Ruspoli in una vera e propria “salita attraverso emozioni, immagini e ricordi”, accompagnando il visitatore gradino dopo gradino fino alla Sala delle Armi.



In questo spazio sospeso tra memoria storica e visione contemporanea, le emozioni diventano il filo conduttore dell'esperienza: la scalinata cessa di essere un semplice elemento architettonico e si fa percorso di scoperta. La salita assume così un valore simbolico, invitando chi osserva a fermarsi, riflettere e lasciarsi coinvolgere.



La mostra è gratuita, con apertura il Sabato e la Domenica, dalle 10.00 alle 18.00.







INFORMAZIONI UTILI



COME FUNZIONA – Per degustare i vini, è possibile acquistare online oppure sul posto il voucher (al costo di 20 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva e alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta.



DOVE SI TIENE L’EVENTO – Come da tradizione consolidata, l’evento si tiene nel cuore del centro storico di Nemi, lungo la storica passeggiata che collega Terrazza Byron a Palazzo Ruspoli.



ORARI







Venerdì 11 Settembre dalle 18.00 alle 24.00







Sabato 12 Settembre dalle 12.00 alle 24.00







Domenica 13 Settembre dalle 12.00 alle 22.00







Per maggiori informazioni su Borgo diVino a Nemi è possibile consultare il sito borgodivino.it/nemi.