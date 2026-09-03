Descrizione evento:

Dal 3 al 6 settembre 2026il Parco della Torre di Tor Marancia (ingresso da via di Tor Marancia 31) ospita Tor Marancia Circus, quattro giornate gratuite dedicate alle arti circensi, al teatro di figura e alla musica dal vivo, pensate per bambine, bambini e famiglie ma aperte a tutto il pubblico.

Il programma prevede oltre venti appuntamenti distribuiti tra laboratori, spettacoli e momenti musicali con l'obiettivo di trasformare uno spazio verde cittadino in un luogo di incontro e partecipazione.



Il programma

Le giornate si aprono nel tardo pomeriggio con i laboratori performativi di Circosvago, dedicati a giocoleria, equilibrismo e costruzione di trottole, e con "La repubblica del gioco", un laboratorio cooperativo realizzato in collaborazione con il Collettivo Flaan che utilizza oltre 7.000 tavolette Kapla per costruire insieme una torre collettiva ispirata ai valori della Costituzione italiana.

In serata si susseguono gli spettacoli dal vivo: la giocoleria interattiva di Mr. Popecon "Quisquilliagini", la danza con il fuoco di Lucia Rizzo in "Nume", ispirata alla figura della regina Tomiri, "La storia vera di Pazzerotto" di Anita Monaco, la magia contemporanea di Filin "Minimalia", l'acrobatica e la clowneria di Scorzain "Viola Vertigo" e la performance sonora del duo Ottone & Silicio, tra elettronica, jazz e rap.

Il festival propone inoltre due miniteatri pensati per il pubblico più giovane: "Il mare in valigia" di Creme Brulè, un teatro di figura in miniatura, e "Le custodi degli alberi" di La Nuvola Girovaga, kamishibai tratto dall'omonimo libro per bambini di Alessandra Craus e Alessia Muntoni, edito da Rapsodia Edizioni.

Un progetto radicato nel territorio

Tor Marancia Circus nasce dalla collaborazione con le realtà associative del territorio, a partire dall'associazione Parco della Torre di Tor Marancia, che da anni cura e anima lo spazio verde in cui si svolge il festival. Questa coesione con il tessuto associativo locale rappresenta uno degli elementi fondativi del progetto, orientato a favorire la partecipazione degli abitanti del quartiere e la fruizione condivisa dello spazio pubblico.

Informazioni sul progetto

Tor Marancia Circus è un progetto a cura diMeltingpot, con la direzione artistica di Leonardo Varriale. L'iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura nell'ambito del bando "Teatro Urbano e Sociale – edizione 2026" e con il patrocinio del Municipio VIII di Roma Capitale.

Parco della Torre di Tor Marancia(ingresso da via di Tor Marancia 31)

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Info e prenotazioni:

https://www.meltingpotroma.it/tor-marancia-circus

