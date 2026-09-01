Walk of Life Roma 2026, Roma RM, 26/09/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

set 26 2026
set 27 2026

Walk of Life Roma 2026

Il traguardo è la cura!

Letture: ... - Gare-Sportive a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Parco degli Acquedotti
Via Lemonia, 214, 00178 Roma RM
data: da sabato 26 settembre 2026, alle 09:00
a domenica 27 settembre 2026, alle 14:00 del giorno seguente.
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: FONDAZIONE TELETHON ETS
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 06440151
Walk of Life Roma 2026
Descrizione evento: 
 Il prossimo 27 settembre 2026 vi invitiamo a partecipare alla Walk of Life di Roma, l'evento di Fondazione Telethon che trasforma ogni passo, ogni corsa e ogni gesto di partecipazione in un contributo concreto per la ricerca sulle malattie genetiche rare 🙌!



La Walk of Life nasce con un obiettivo semplice ma fondamentale: unire lo sport alla solidarietà per sostenere il lavoro dei ricercatori che ogni giorno si impegnano a trovare nuove cure e nuove speranze per migliaia di persone e famiglie che convivono con una malattia rara.



📅 Save the Date – 27 Settembre 2026



📍 Vi aspettiamo presso il Parco degli Acquedotti di Roma per una giornata all'insegna dello sport, della solidarietà e del sostegno alla ricerca.



L’evento prevede:



🏃 Gara podistica competitiva e non competitiva di 9,9 km – partenza ore 9.00 – quota di partecipazione 15,00 € competitiva – 10,00 € non competitiva



🚶 Passeggiata solidale di 3 km aperta a tutti – partenza ore 11.30 – quota di partecipazione 10,00 €



Da sabato 26 settembre 2026 sarà aperto il Villaggio della Solidarietà 🎪, con stand per il ritiro del pacco gara 🎒, animazione 🎭, spettacoli per adulti e bambini e tante altre sorprese ✨!



Per iscriversi è possibile registrarsi e fare la donazione online al seguente link https://www.endu.net/it/events/walk-of-life-fondazione-telethon-roma/



La vostra partecipazione può fare la differenza 💪🏼!
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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