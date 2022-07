Descrizione evento:

presenteremo un incontro sul mito di PROMETEO E PANDORA.Racconteremo le vicende di un "salvatore" dell'umanità, che per proteggerla si macchiò di un delitto gravissimo: rubò il fuoco sacro a Zeus. E per questo dovette scontare una delle punizioni più crude di tutta la mitologia: essere incatenato ad una rupe e subire lo strazio di un'aquila che ogni giorno gli avrebbe lacerato le membra...Perché Prometeo rubò il fuoco sacro? Perché Zeus lo punì così severamente? A queste e ad altre domande risponderemo durante l'evento.Consigliamo di portarsi un telo per sedersi a terra!Contattaci al numero 3519378073 o via email a [email protected]