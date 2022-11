Descrizione evento:

Babbo Natale arriva in battelloSABATO 10 DICEMBRE ore 11,00 e ore 15,00DOMENICA 11 DICEMBRE ore 11,00 e ore 15,00Evento speciale dedicato a tutta la famiglia. Simpatici personaggi tutti da conoscere per trascorrere una giornata serena ed originale in attesa del Natale.Grandi e piccini verranno accolti nella sala del consorzio del lago di Bracciano, dopo un divertente racconto potranno consegnare le letterine direttamente nelle mani di Babbo Natale che aspetterà i suoi piccoli amici a bordo della motonave Sabazia II (ancorata al molo di Bracciano) al termine una gradita sorpresa anche per i genitori .posti limitati, prenotazione obbligatoria subiglietto 15 euro a persona (0-3 anni non compiuti gratuito)specificare nome , numero biglietti, giorno e orario scelto,prenotazione 10 euro a persona tramite bonifico + 5 euro in locoL'evento si svolgerà anche in caso di mal tempo. Lungo lago G. Argenti Bracciano