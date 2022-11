Descrizione evento: Il percorso che sale a monte Autore ha molto da offrire: i suggestivi punti panoramici sulla valle del Simbrivio e, gli avvistamenti di avifauna, ne fanno un toccasana per la mente e per il fisico.

Il tutto condito dai magnifici scorci dei boschi del Parco dei Monti Simbruini. Difficoltà: media (E = Escursionistica)

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 350 m

Durata: 4 ore

Ritrovo: ore 10:00 a Monte Livata (RM) presso il Centro Visita di Monte Livata (https://goo.gl/maps/xqwJ7qiGEPX1mnQv8)

(segue spostamento in auto proprie di 3 km) Attrezzatura: indossare abbigliamento sportivo a strati, scarponcini da trekking, k-way, bastoncini da trekking. Portare almeno 1,5 litri di acqua, spuntini (frutta/snack) e pranzo a sacco, generi di conforto personali.