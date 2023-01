Descrizione evento: Il Priorato dei Cavalieri di Malta all’Aventino Apertura Straordinaria del Gran Priorato di Malta a numero chiuso da prenotare in anticipo La Villa, oggi sede del Gran Priorato di Roma, è anche la sede dell’Ambasciata del Sovrano Ordine presso la Repubblica italiana. Qui all’inizio del XIV secolo si insediarono gli Ospedalieri di San Giovanni, conosciuti successivamente come Cavalieri di Rodi e poi di Malta.

Ampliamenti e ristrutturazioni importanti sono stati realizzati dall’arch. Giovan Battista Piranesi, per conto di papa Clemente XIII, che realizza la chiesa di Santa Maria del Priorato adorna di stucchi e decorazioni sia all’interno che in facciata. Un magnifico giardino, dal carattere esotico, nasconde lo stratagemma che ci permette di vedere la Cupola di San Pietro dalla serratura più famosa al mondo. Il risultato è un luogo romantico pieno di fascino e storia. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=2876 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Sabato 21 gennaio 2023 h 11:00 Durata: 2 ore circa Accoglienza: Piazza dei Cavalieri di Malta 3 a partire dalle 10:45 Tariffa: €20,00 incluso radio Per questa visita sono richiesti la prenotazione e il pagamento anticipato, entro Mercoledì 18 gennaio, con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 331 5632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.