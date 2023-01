Descrizione evento: L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Venerdì 27 gennaio 2023, h 16.00

La Roma di Pasolini

Passeggiata culturale tra il Pigneto e Torpignattara.

Un viaggio nelle periferie della città, tra i luoghi prescelti da Pier Paolo Pasolini, esplorati fin nelle viscere, alla ricerca della autenticità della "Vera Vita" ancora, in parte, rintracciabile tra gli scorci del quartiere di oggi, dove tra negozi e locali di tendenza, affiorano come ruderi ricchi di storia, restituendo tracce di una "stupenda e misera città".

La visita sarà condotta da: Simona Petrilli, storica dell'arte e guida turistica.

Per ulteriori info bit.ly/3R3UNVk



Venerdì 27 gennaio 2023, h 18.00

Il Ghetto Ebraico nel Giorno della Memoria: il "27 gennaio"

Visita guidata nella storia, nelle memorie e nelle tradizioni della comunità ebraica di Roma, passeggiando tra i vicoli di uno dei quartieri più pulsanti della città.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info bit.ly/3CxPcm1



Sabato 28 gennaio 2023, h 11.00

Antiche Farmacie e Monasteri di Clausura nel Rione Trastevere.

Visita guidata a numero chiuso (max 15 partecipanti) con apertura straordinaria ed esclusiva dell’antica Spezieria di Santa Maria della Scala e del Monastero di Santa Maria dei Sette Dolori del Borromini, per vivere le emozioni della Città eterna in un ex monastero.

La visita sarà condotta da: Luisa Delle Fratte, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info goo.gl/h3mQ5X



Villa del Gran Priorato di Malta all’Aventino.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria da prepagare".

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 26 gennaio 2023.

La visita avrà luogo: sabato 28 gennaio 2023 alle ore 12.30.

Per ulteriori info goo.gl/DT9wHm



Sabato 28 gennaio 2023, h 14.45

Le Catacombe raccontate ai bambini e i segreti della Via Appia.

Visita giocata per bambini con ingresso alle Catacombe di San Sebastiano ed esplorazione dei resti archeologici della Via Appia e del Circo di Massenzio per scoprire come si svolgevano le corse delle bighe e il loro legame con i riti funerari.

La visita sarà condotta da Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info goo.gl/L53d5x



Domenica 29 gennaio 2023, h 10.30

Gli Angeli di Castel Sant'Angelo.

Visita guidata per bambini a numero chiuso (massimo 20 partecipanti tra bambini e adulti)

La visita va prenotata e saldata in anticipo.

La visita sarà condotta da: Simona Petrilli, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info bit.ly/3Gyjx6r



Domenica 29 gennaio 2023, h 11.00

Il Ghetto Ebraico nel Giorno della Memoria: il "27 gennaio"

Visita guidata nella storia, nelle memorie e nelle tradizioni della comunità ebraica di Roma, passeggiando tra i vicoli di uno dei quartieri più pulsanti della città.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info bit.ly/3CxPcm1



Domenica 29 gennaio 2023, h 15.30

Caccia al Tesoro nei giardini incantati di Villa Sciarra e i Misteri di Trastevere.

Visita "giocata" per bambini con caccia al tesoro.

La visita sarà condotta da: Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info bit.ly/3fobUnT





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €15

2 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €25

3 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35

Altri adulti: €12 a persona

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.