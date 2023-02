Descrizione evento: Passeggiata guidata a piedi alla Villa dei Quintili al V miglio dell'Appia Antica. Il complesso dei Quintili, prima di proprietà dei fratelli consoli Quintili, divenne Villa imperiale dal 182 d.C. con l'Imperatore Commodo e gli altri imperatori dopo di lui. Passeggeremo tra le rovine di grandiosi complessi termali, l'area di rappresentanza degli imperatori e arriveremo fino alla monumentale entrata presso il Ninfeo del complesso. Appuntamento: ore 10,15 in Via Appia Nuova n° 1092 (ingresso Villa). Inizio: visita ore 10,30 Durata: 2h Lingua: italiano Partecipanti: massimo 15 persone Quota di partecipazione: - ADULTI € 12,00 (spese di prevendita incluse) - RAGAZZI DAI 12 AI 18 ANNI €8,00 (+ spese di prevendita) - RAGAZZI SOTTO I 12 ANNI gratis COME RAGGIUNGERCI: Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: bus 118 Parcheggio: Sì, all'ingresso della Villa Accessibilità: sterrato pianeggiante PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: parcoappiaantica.eventbrite.it Informazioni e chiarimenti: infopointappia@gmail.com - 06 5135316 (anche whatsapp)