Descrizione evento: Una visita guidata all’Insula di San Paolo alla Regola per andare alla scoperta di un angolo straordinario della Roma Sotterranea, per soddisfare tutti gli appassionati di archeologia e della meraviglie nascoste in città! Sotto metri di terra infatti si nascondono i resti di quella che venne identificata come un’insula di epoca romana abitata, secondo la tradizione, dallo stesso apostolo Paolo. Ma non solo. Queste stanze furono probabilmente utilizzate come magazzini e luoghi di servizio connessi a tutte le attività che si svolgevano lungo il Tevere e che testimoniano una continuità di vita dal I secolo d.C. fino all’epoca medievale ed oltre. Un viaggio nel passato tutto da non perdere: che aspetti a prenotare? COSTI * La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide)

* Biglietto di ingresso: € 4 intero; € 3 ridotto; gratuito per possessori di MIC CARD e minori di 18 anni.