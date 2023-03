Descrizione evento: Il Parco Archeologico del Colle Oppio è il protagonista della nostra visita guidata! Tra ampie zone di verde spiccano numerosi resti monumentali di grande importanza e interesse, appartenenti tutti al glorioso passato imperiale dell’Urbe. Tra questi ci sono il padiglione della Domus Aurea di Nerone e i resti di ben due terme imperiali, quelle di Tito e di Traiano. Nel 1871, nell’ambito delle programmazioni urbanistiche rese necessarie dalle nuove esigenze di Roma Capitale, l’intera area del Colle Oppio venne destinata a giardini pubblici. Ma fu solo nell’ambito dei programmi urbanistici della Roma di Mussolini, caratterizzati dall’esaltazione del passato imperiale e dal forte interesse per il verde pubblico, che le pendici del Colle Oppio assunsero, in due differenti fasi, il loro assetto attuale. Vieni a visitare questo angolo “nascosto” di Roma insieme a noi! La passeggiata non prevede ingressi a siti o monumenti lungo il percorso. COSTI * La prenotazione è obbligatoria. * Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide)