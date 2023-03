Descrizione evento: Una visita guidata con archeologo per andare alla scoperta delle meraviglie del Foro Romano e dei Fori Imperiali. Camminando nella celebre piazza di Traiano, posta ai piedi della sua imponente Colonna, e passando al di sotto di via dei Fori Imperiali, raggiungeremo il Foro di Cesare e lo straordinario Foro Romano, cuore pulsante dell’Antica Roma. Grazie agli speciali biglietti siti S.U.P.E.R. sarà inoltre possibile visitare insieme alcuni dei monumenti qui sorti durante il corso dei secoli e solitamente chiusi al pubblico come la Curia Iulia, il Tempio di Romolo, la suggestiva Basilica di Santa Maria Antiqua, l’Oratorio dei Quaranta Martiri e la Rampa di Domiziano. E’ forse possibile mancare? Certo che no! Ti aspettiamo! La visita NON comprende l’ingresso al Colosseo. N.B. Il giorno della visita uno (o più) Siti S.U.P.E.R. sopra menzionati potrebbero non essere visitabili: le aperture sono infatti soggette a chiusure temporanee last minute. COSTI * La prenotazione è obbligatoria. Pagamento anticipato: unica modalità di pagamento. La partecipazione verrà confermata solo dopo aver ricevuto il pagamento (tramite PayPal/Carte o bonifico bancario). * Costo visita guidata: € 29 a persona (intero); € 15 (per ragazzi dai 18 ai 25 anni); € 11 (per minori anni 18; ICOM; giornalisti; insegnanti). Le quote indicate comprendono visita guidata, biglietto di ingresso con diritti di prenotazione e noleggio delle radioguide. Per conoscere altre eventuali riduzioni, contattare l’associazione.