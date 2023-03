Descrizione evento: Una visita guidata con archeologo per andare alla scoperta dell’interessante area sacra di Sant’Omobono che verrà aperta in via del tutto straordinaria per la nostra associazione. L’area, posta nel cuore dell’antico Foro Olitorio, deve il proprio nome alla chiesa che sovrasta ancora oggi gli importanti resti archeologici messi in luce negli anni ’30 del secolo scorso, in cui vennero scoperti due templi molto antichi. Il primo edificio costituisce il più antico tempio tuscanico rinvenuto a Roma, è databile alla metà del VI secolo a.C. ed è attribuito – dalla tradizione – al re Servio Tullio. Il secondo, la cui prima edificazione sembra collocabile tra la fine del VII egli inizi del VI secolo a.C., fu distrutto in seguito alla cacciata dei Tarquini e poi ricostruito. Un’area sacra che è in grado quindi di raccontare un pezzo importantissimo della storia più antica della città, ma che vedremo non ha mai perso la sua importanza durante il corso dei secoli. Ti aspettiamo! COSTI * La prenotazione è obbligatoria. * Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide) + biglietto di ingresso. * Biglietto di ingresso: € 4 intero; € 3 ridotto; gratuito per possessori di MIC CARD e minori di 18 anni.