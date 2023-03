Descrizione evento:

Visita guidata - Il Rione Testaccio tra antico e moderno Il Rione Testaccio, che prende il nome dal suo monte, nasce come un quartiere commerciale legato al porto dell’Emporium ed ai grandi magazzini ad esso connessi. Trasformato in luogo di svago e scampagnate diventerà il primo quartiere “operario” della nuova capitale. Oggi quartiere frequentato ancora per i suoi ristoranti “tipici” è un centro d’avanguardia culturale, luogo di sperimentazioni artistiche e culinarie nel rispetto della tradizione “romana”. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3073 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFO Quando: Domenica 26 marzo 2023, h 15:30 Durata: 2 ore circa Accoglienza: Lungotevere Testaccio angolo Ponte Sublicio Tariffa: €12,00 radio incluse Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni per sapere se ci sono ancora posti.