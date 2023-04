Descrizione evento:

Sabato 15 aprile ore 16 andrà in scena lo spettacolo "Il fantastico mondo di Alice" della compagnia Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Roberta Anna e Francesca Piersante presso il teatro Ar.Ma - via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati)



Ecco il nuovo spettacolo, tratto da una delle storie più amate di sempre.

Alice è una bambina che spesso si rifugia nei sogni per scappare dalla realtà e un giorno, addormentandosi con il suo pupazzo preferito, sogna uno strano, paesaggio. Incontra personaggi divertenti e altri spaventosi, come la Regina di cuori, tutto sembra molto reale e lei vorrebbe solo tornare a casa e continuare a giocare.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con canzoni e coreografie

divertenti



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 9 euro



Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

Instagram https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

Facebook https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

TikTok https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma



