Domenica 16 aprile 2023, alle 11,15, presso il Teatro Tirso de Molina, Via Tirso 89 - zona Corso Trieste va in scena lo spettacolo “La spada nella roccia" della compagnia teatrale Gatta Nera.



Magie, duelli, incantesimi, battaglie, musiche, balli, risate e tanto coinvolgimento per una delle storie più antiche di tutti i tempi. Chi di noi non ha mai sentito parlare di Re Artù e della spada nella roccia? Chi non ha mai sognato di essere un cavaliere seduto alla tavola rotonda? Chi non ha mai creduto alle magie di Merlino? Torna in scena nella famosa versione Disney, ma con in più la magia dello spettacolo dal vivo, con musiche originali e una narrazione veloce e brillante, un grande classico per i ragazzi, ma anche per gli adulti. La storia di un destino fatto di sogni e di rivincite. Il piccolo Semola, rimasto orfano e cresciuto in una famiglia adottiva che lo tratta da servo, avrà il suo destino svelato da un buffo e squinternato mago che gli aprirà le porte della mente verso un destino regale. Una fiaba per tutti, grandi e piccini, con un cast giovane e preparato, per divertirsi e ricordare che in fondo sognare è la cosa più bella che ci possa essere.



Adatto a tutta la famiglia 🤩

Lo spettacolo è della compagnia teatrale GattaNera Teatro



Regia: Marco Cavallaro

con: Magda Andrè, Teresa Calabrese, Gianluca Cecconello, Fabrizio Cialfi, Loris Losciale

Compagnia: Gatta Nera Teatro



Durata: 1 ora

Costo: 10 euro a persona

